Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

PSV is opnieuw kampioen van Nederland. De club uit Eindhoven pakte zondag al mathematisch de titel en schrijft zo opnieuw geschiedenis met de vroegste landstitel ooit in de Eredivisie.

Zelf won PSV zaterdag met 4-3 in een spektakelwedstrijd van FC Utrecht. Het spijtige voor de club is dat ze het op die manier de titel niet na een eigen resultaat kunnen vieren, want het puntenverlies van Feyenoord zorgde uiteindelijk voor de eindwinst.

De Rotterdammers speelden zondagnamiddag 0-0 gelijk tegen Volendam, waardoor het verschil met PSV niet meer goed te maken valt. Feyenoord telt 54 punten en PSV 71.

Het is de vroegste viering van een landstitel ooit in Nederland. De Eindhovenaars breken hun eigen record: in het seizoen 77/78 werden ze drie dagen later op het jaar kampioen.

Dinsdag zullen de spelers en de staf gehuldigd worden, maar zondag zal er al een waar volksfeest zijn in Eindhoven. De supporters konden op een groot scherm de wedstrijd van Feyenoord volgen.



