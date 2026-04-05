Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

De play-offs zijn begonnen, lang leve de play-offs. Neen, want volgend jaar is het er (voorlopig) mee gedaan. Het zal ook zijn impact hebben op de timing van een aantal zaken. En wat met de bekerfinale bijvoorbeeld?

De voorbije jaren is de timing van de bekerfinale al meer dan eens gewijzigd. En ook al meer dan eens onderwerp geweest van discussie. Ook dit seizoen is de bekerfinale op een gek moment tussen alles heen geprangd.

Bekerfinale moet na het seizoen, toch?

Een bekerfinale zou eigenlijk na het seizoen moeten worden gespeeld, maar in België is dat de laatste jaren zelden het geval. Er was al eens een bekerfinale in het midden van de play-offs op 1 mei, er was al eens een bekerfinale tussen de reguliere competitie en de play-offs.

En dit seizoen is het te doen op (Onze Lieve Heer) Hemelvaart op donderdag 14 mei. Tussen speeldagen 7 en 8 in de Champions' Play-offs dus. Drie dagen later staat met Club Brugge - Union SG misschien wel een titelduel op het programma.

Analisten niet te spreken over de timing

Bijzonder vreemd dus van de kalendermakers? "Het is een nadeel voor Union SG, want dan moet je meteen de focus op iets helemaal anders zetten. Ik vind het belachelijk om een bekerfinale middenin de play-offs te zetten", aldus Hugo Broos in De Zondag.

Lees ook... Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt›

Nordin Jbari pikte meteen in: "De bekerfinale is misplaatst, want het kan het resultaat van de titelstrijd beïnvloeden. Het kan een keerpunt zijn. Als Union wint, dan kan dat een mentale boost zijn en dan kunnen ze de titel pakken. Verliezen ze, dan wordt het moeilijk."