SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

SK Beveren heeft de titel en promotie al beet, maar van uitbollen is geen sprake. In de Challenger Pro League blijft de honger groot, want de Waaslanders jagen nog altijd op records én individuele prijzen.

SK Beveren is aan een ongelooflijk seizoen bezig. De club is al langere tijd zeker van de promotie, kroonde zich al tot kampioen in de Challenger Pro League, maar heeft nog duidelijke ambities in 1B voor het naar 1A stijgt.

"We moeten niemand extra motiveren", zegt trainer Marink Reedijk bij Het Nieuwsblad na de 0-5-zege op het veld van RSCA Futures. Dat de honger om te winnen nog groot is, kan iedereen zien.

SK Beveren blijft na promotie en titel vol gas geven

"Deze spelers hebben nog doelen. Iedereen wil zijn bijdrage leveren, en dat begint al op training. Onze sterkte ligt in de collectiviteit en de mentaliteit. Dit team is niet afhankelijk van elf spelers", gaat Reedijk verder.

Ook doelpuntenmachine Lennart Mertens waarschuwt de tegenstanders. "We willen ongeslagen blijven én mikken op individuele prijzen. Topschutter, assistkoning, clean sheets,… We gaan ervoor", zegt hij.



Beveren is goed op weg. Na de ruime zege tegen de Futures hebben de Waaslanders het record verbroken van meeste doelpunten op een seizoen tijd in de CPL. Mertens is ook op weg om topschutter te worden. "We zijn nog lang niet uitgevoetbald", aldus de aanvaller.