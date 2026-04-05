KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk"

Sinds de kwalificatie voor Play-off 1 werd bij KV Mechelen in alle geledingen van de club de droom om Europees te spreken uitgesproken. Trainer Fred Vanderbiest blijft wel realistisch, maar spreekt tegelijkertijd het vertrouwen in zijn jongens uit voor ze aan de Champions' Play-offs beginnen.

Vanderbiest pleitte op zijn persbabbel nadrukkelijk voor realisme. "Anders kun je al snel in een ballon belanden", wil hij zijn spelers niet zien zweven. Maar wacht even: hebben de coach en bestuurders niet al luidop uitgesproken dat Europees voetbal het volgende doel is? "Die ambitie mag je hebben. Er is geen achterstand, iedereen start gelijk. Als alles meezit kun je als vijfde de finale voor het Europees ticket spelen."

Vanderbiest wil in de play-offs vooral zo weinig mogelijk tegentreffers zien na stilstaande fases, of dat dan vrije trappen, hoekschoppen, penalty's of inworpen zijn. "Als je dat allemaal kunt vermijden, kom je al een heel eind ver", maakt de KVM-coach zich sterk. "In open play kregen we dit seizoen tien of elf doelpunten tegen. Dat is helemaal niet veel."

Vanderbiest tevreden dat de rust terug is

Na de kwalificatie voor Play-off 1 is er veel op KV Mechelen afgekomen. Plots was Malinwa hot en werden er persoonlijke reportages gemaakt. "Ik ben tevreden dat de rust terugkeert, want het is nu wel mooi geweest. Voor mij was het ook veel, maar ik moet niet spelen. We hebben veel jonge jongens die zoiets nog nooit hadden meegemaakt."

Vanderbiest maakt zich geen illusies over wat de tegenstanders zullen brengen. "De intensiteit zal nog hoger liggen dan in de competitie. Het zal tien keer zijn zoals onze wedstrijden tegen Club Brugge, Anderlecht en Genk in de competitie. Er zal zeker ook fysieke belasting zijn, maar ik heb er wel een goed gevoel over dat onze ploeg dat kan managen."

KVM begint Play-off 1 uit bij Gent



KVM sprokkelde buitenshuis nog geen enkel punt tegen de ploegen uit Play-off 1. "In de uitwedstrijden tegen de topclubs misten we vaak onze start, terwijl we de intensiteit in het tweede deel van die matchen wel konden brengen. Daar moeten we lessen uit trekken. De spelers zijn erop gebrand om een goede Play-off 1 te spelen", verzekert Vanderbiest. Afspraak op paasmaandag in Gent.