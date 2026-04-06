Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Radja Nainggolan lanceert met 'Ongefilterd' zijn eigen podcast. Ook Stijn Stijnen, Olivier Deschacht en Angel Redondo (bekend van onder meer KurkDroog) sluiten aan bij de podcast. Dat zou wel eens vuurwerk kunnen geven.

“Gewoon kunnen en durven zeggen wat we denken, dat willen we doen in onze podcast. Voor mij is het meestal zwart-wit, maar altijd met respect. Op mijn mening mag ook kritiek geuit worden", opende Radja Nainggolan bij de voorstelling van de podcast.

Radja Nainggolan en co trekken meteen van leer

De eerste aflevering van ‘Ongefilterd’ staat gepland op 6 april. Na speeldag 1 in de Champions' Play-offs dus. Vooraf hebben ze echter wel al eens weten voor te beschouwen op hoe volgens hen de competitie zal aflopen.

Helemaal bovenaan zijn de meningen verdeeld. Redondo en Deschacht mikken op Union SG als kampioen, terwijl Stijnen en Nainggolan denken dat het Club Brugge zal gaan worden. "Het scheelt dat jij wil dat Brugge kampioen wordt", aldus Deschacht daarover tegen Stijnen.

Union SG of Club Brugge kampioen?

Deschacht zet Anderlecht op drie: "Anderlecht blijft toch Anderlecht." De andere podcasters gaan voor STVV als nummer drie. Redondo en Nainggolan zetten paars-wit dan weer op vier, voor Stijnen is dat zelfs maar plek vijf.



De coach van Patro Eisden ziet eerder iets in KAA Gent voor de vierde plaats. Mechelen lijkt dan weer op weg naar de zesde en laatste plaats gemiddeld genomen. Binnen dik anderhalve maand weten we veel meer.