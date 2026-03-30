Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

Radja Nainggolan lanceert met 'Ongefilterd' zijn eigen podcast. De voormalige Rode Duivel wil daarin zonder blad voor de mond de voetbalactualiteit bespreken, samen met enkele bekende namen uit het Belgische voetbal.

Nainggolan krijgt daarbij het gezelschap van Stijn Stijnen, Olivier Deschacht en content creator Angel Redondo. Het viertal zal wekelijks hun kijk geven op het (Belgische) voetbal.

De insteek van de podcast is duidelijk: rechtuit en ongefilterd. “We zijn een groep die hun mening durft te zeggen. Niet als brave jongens die vertellen wat mensen willen horen”, aldus Nainggolan bij de voorstelling bij HLN.

De ex-international benadrukt dat openheid centraal staat. “Gewoon kunnen en durven zeggen wat we denken, dat willen we doen in onze podcast. Voor mij is het meestal zwart-wit, maar altijd met respect. Op mijn mening mag ook kritiek geuit worden.”

De eerste aflevering van ‘Ongefilterd’ staat gepland op 6 april. Daarmee wil Nainggolan zich ook naast het veld nadrukkelijk laten horen in het medialandschap.


Tijdens de voorstelling kwam ook de zaak rond vermeend witwassen aan bod. Nainggolan blijft echter kalm. “Ik heb het volle vertrouwen dat dat goedkomt. Ik heb niets met kwaad opzet gedaan. Het was heel onschuldig”, klinkt het.
 

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

