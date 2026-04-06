Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

De Champions' Play-offs begonnen met een overwinning van Union SG tegen STVV. Op paasmaandag gaan we onverminderd verder met een aantal topwedstrijden. Wie is nu de echte titelfavoriet?

De play-offs zijn begonnen, lang leve de play-offs. Neen, want volgend jaar is het er (voorlopig) mee gedaan. Het zal ook zijn impact hebben op de timing van een aantal zaken. Union SG en Club Brugge lijken er een tweestrijd van te zullen maken.

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over titelstrijd

Hein Vanhaezebrouck geeft gezien de stand na de reguliere competitie op dit moment 51 procent kans aan Union om de titel te winnen en 49 procent aan Club Brugge. De andere ploegen gaan volgens hem niet meespelen om de knikkers.

En wat met de bekerfinale bijvoorbeeld? Welke impact kan die wedstrijd midden in de play-offs hebben, drie dagen voor de clash tussen Club Brugge en Union. Daarover hadden Hugo Broos en Nordin Jbari eerder al wat te vertellen.

Timing van de bekerfinale wordt ook door Vanhaezebrouck gehekeld

Ook Vanhaezebrouck heeft zich in Het Nieuwsblad uitgelaten over de zaak: “Het is vooral vervelend dat een kalendermaker drie dagen na de bekerfinale Club Brugge-Union plant, de match tussen de twee tenoren voor de titel."

"Ik vind dat raar", laat hij er geen twijfel over bestaan. De komende weken zal moeten blijken welke impact de bekerfinale al dan niet kan hebben op de titelstrijd. En of het op dat moment nog spannend is natuurlijk.