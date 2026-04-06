De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

Foto: LEGO

De LEGO-reclame met Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo ging dan wel viraal, maar ze heeft het bouwspeelgoedmerk wel heel wat geld gekost.

Afgelopen week zorgde LEGO voor heel wat buzz met een video op sociale media. Daarin zie je Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo rond een tafel met de Wereldbeker in LEGO-vorm: een opmerkelijk beeld.

Interessante, maar ook zeer dure LEGO-reclame met de absolute wereldsterren

Die reclame met vier wereldsterren was uiteraard niet goedkoop voor het merk. Forbes maakte ondertussen bekend hoeveel de spelers zouden hebben gekregen om erin te verschijnen. In totaal kostte het filmpje aan lonen meer dan zes miljoen euro.

Vinicius Junior zou 280.000 euro ontvangen hebben, terwijl Kylian Mbappé 740.000 euro kreeg. Astronomische bedragen, maar nog altijd veel minder dan wat de absolute sterren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo opstreken.

Tot 3 miljoen euro voor Cristiano Ronaldo

De bedragen voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo liggen nog een pak hoger dan die van de eerder genoemde spelers. De Argentijn zou 2.250.000 euro hebben opgestreken, tegenover maar liefst 3.000.000 euro voor de Portugees.

Hallucinante bedragen voor een "simpele" post op sociale media. LEGO slaat hiermee een enorme marketingklapper. Op Instagram bijvoorbeeld is de video al meer dan 200.000.000 keer bekeken. Of dat de prijs voor de hoofdrolspelers kan verantwoorden?

Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Argentinië
Portugal
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo

Meer nieuws

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

08:00
"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

07:40
1
Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

07:00
Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

06:30
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
2
Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

17:01
1
SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

16:30
1
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
6
Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

15:30
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

14:30
19
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

14:00
2
Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

13:30
23
OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

13:01
1
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

12:30
6
"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

12:00
3
"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

11:30
8
Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

11:00
1
📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

10:30
Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

10:00
6
Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

09:30
9
Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

09:00
1
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
4

