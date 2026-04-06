De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

De LEGO-reclame met Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo ging dan wel viraal, maar ze heeft het bouwspeelgoedmerk wel heel wat geld gekost.

Afgelopen week zorgde LEGO voor heel wat buzz met een video op sociale media. Daarin zie je Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo rond een tafel met de Wereldbeker in LEGO-vorm: een opmerkelijk beeld.

Die reclame met vier wereldsterren was uiteraard niet goedkoop voor het merk. Forbes maakte ondertussen bekend hoeveel de spelers zouden hebben gekregen om erin te verschijnen. In totaal kostte het filmpje aan lonen meer dan zes miljoen euro.







Vinicius Junior zou 280.000 euro ontvangen hebben, terwijl Kylian Mbappé 740.000 euro kreeg. Astronomische bedragen, maar nog altijd veel minder dan wat de absolute sterren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo opstreken.

De bedragen voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo liggen nog een pak hoger dan die van de eerder genoemde spelers. De Argentijn zou 2.250.000 euro hebben opgestreken, tegenover maar liefst 3.000.000 euro voor de Portugees.

Hallucinante bedragen voor een "simpele" post op sociale media. LEGO slaat hiermee een enorme marketingklapper. Op Instagram bijvoorbeeld is de video al meer dan 200.000.000 keer bekeken. Of dat de prijs voor de hoofdrolspelers kan verantwoorden?