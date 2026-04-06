🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

Club Brugge-Anderlecht kwam al snel op gang, maar ook voor de aftrap kregen de fans in Jan Breydel al een mooi extraatje voorgeschoteld met de terugkeer van twee publiekslievelingen.

Op paasmaandag hebben de Belgische voetbalfans geluk met Club Brugge-Anderlecht en KAA Gent-KV Mechelen op het programma. Op die manier wordt de eerste speeldag van de play-offs op een goede manier afgesloten.

Het wedstrijdbegin kleurde volledig blauw-zwart met serieuze dominantie van de thuisploeg. Kyriani Sabbe wist dat ook te verzilveren door een heerlijk doelpunt te scoren na een kwartier spelen.

Jan Breydel klapt voor Vormer en Talbi

Maar ook voor de wedstrijd begon kregen de Club-fans al iets leuks te zien. Zo verzorgden ex-spelers Ruud Vormer en Chemsdine Talbi samen de aftrap. Vormer nam ook zijn kinderen mee op het veld.

De handen gingen meteen op elkaar voor beide heren. Vormer hing in 2024 zijn voetbalschoenen aan de haak na een laatste avontuur bij Zulte Waregem. Talbi is momenteel actief bij Sunderland.

De Engelse club kocht hem vorig jaar in juli voor 20 miljoen over van blauw-zwart. In totaal kwam hij al 25 keer in actie voor Sunderland en scoorde hij vier doelpunten.

