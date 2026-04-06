Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Het zijn zware tijden voor Sevilla FC. De spanning met de supporters is meer dan voelbaar; zij zijn overgegaan tot actie.

De 1-0-nederlaag tegen Real Oviedo heeft de druk bij Sevilla alleen maar opgevoerd. Het team won slechts 2 van zijn laatste 15 wedstrijden en heeft nog maar twee punten voorsprong op de gevarenzone. Met nog acht speeldagen te gaan hebben de Andalusiërs bovendien de slechtste defensie van La Liga, met 50 tegendoelpunten.

De supporters zijn het beu en lieten dat ook merken. Gisteren wachtten een vijftigtal van hen, met bivakmutsen op, de ploeg op bij de terugkeer uit Oviedo. Ze versperden de toegang tot het trainingscomplex voordat de spelers naar huis konden. De veiligheidsdiensten moesten ingrijpen om te voorkomen dat de situatie zou ontsporen.

Sevilla in diepe crisis

Geen fysieke confrontatie, maar wel grove beledigingen en zware bedreigingen aan het adres van de spelers en het bestuur. Voorzitter José María del Nido Carrasco werd daarbij in het bijzonder geviseerd.

Een triest incident dat helaas niet de eerste keer is: twee maanden geleden werd de Andalusische delegatie al geviseerd door supporters op de luchthaven, na de terugkeer van een nederlaag op Mallorca. Een jaar geleden werd José María del Nido Carrasco al bekogeld met valse biljetten.


Een bijzonder lastige situatie voor Adnan Januzaj, die aan zijn laatste seizoen bij de club bezig is en in de voorbije vier wedstrijden niet van de bank is gekomen. De ex-Rode Duivel had ongetwijfeld gedroomd van een rustiger afscheid.

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

15:30
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

15:25
🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België Interview

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren Analyse

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

La Liga

 Speeldag 30
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-0 Elche CF Elche CF
Real Sociedad Real Sociedad 2-0 Levante Levante
Real Mallorca Real Mallorca 2-1 Real Madrid Real Madrid
Real Betis Real Betis 0-0 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Getafe Getafe 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Valencia CF Valencia CF 2-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Oviedo Real Oviedo 1-0 Sevilla Sevilla
Alaves Alaves 2-2 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 21:00 Villarreal Villarreal

Nieuwste reacties

