Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Het zijn zware tijden voor Sevilla FC. De spanning met de supporters is meer dan voelbaar; zij zijn overgegaan tot actie.

De 1-0-nederlaag tegen Real Oviedo heeft de druk bij Sevilla alleen maar opgevoerd. Het team won slechts 2 van zijn laatste 15 wedstrijden en heeft nog maar twee punten voorsprong op de gevarenzone. Met nog acht speeldagen te gaan hebben de Andalusiërs bovendien de slechtste defensie van La Liga, met 50 tegendoelpunten.

De supporters zijn het beu en lieten dat ook merken. Gisteren wachtten een vijftigtal van hen, met bivakmutsen op, de ploeg op bij de terugkeer uit Oviedo. Ze versperden de toegang tot het trainingscomplex voordat de spelers naar huis konden. De veiligheidsdiensten moesten ingrijpen om te voorkomen dat de situatie zou ontsporen.

Sevilla in diepe crisis

Geen fysieke confrontatie, maar wel grove beledigingen en zware bedreigingen aan het adres van de spelers en het bestuur. Voorzitter José María del Nido Carrasco werd daarbij in het bijzonder geviseerd.

Een triest incident dat helaas niet de eerste keer is: twee maanden geleden werd de Andalusische delegatie al geviseerd door supporters op de luchthaven, na de terugkeer van een nederlaag op Mallorca. Een jaar geleden werd José María del Nido Carrasco al bekogeld met valse biljetten.



Een bijzonder lastige situatie voor Adnan Januzaj, die aan zijn laatste seizoen bij de club bezig is en in de voorbije vier wedstrijden niet van de bank is gekomen. De ex-Rode Duivel had ongetwijfeld gedroomd van een rustiger afscheid.