Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp
Foto: © photonews
KRC Genk behield met een 1-2-zege op Antwerp meteen zijn leidersplaats in de Europe Play-offs, maar zag ook een speler uitvallen. Over Yaimar Medina lijkt er intussen wel geruststellend nieuws te zijn.

KRC Genk heeft zijn eerste wedstrijd in de Europe Play-offs met 1-2 gewonnen op het veld van Antwerp. De Limburgers bedankten Daan Heymans die twee keer scoorde, waardoor ze op de eerste plaats bleven staan.

Maar niet alles verliep zoals verwacht voor Genk, dat niet zonder kleerscheuren naar huis keerde. Yaimar Medina moest namelijk noodgedwongen gewisseld worden. Zo kreeg Nicky Hayen ook wat zorgen mee op de bus.

Genk krijgt na blessure van Medina snel geruststellend nieuws

De flankspeler kreeg een ferme tik van Yuto Tsunashima waardoor zijn wedstrijd er meteen opzat. Ondertussen is er meer nieuws over de ernst van zijn blessure: Hayen kan opgelucht ademhalen.

Het Belang van Limburg schrijft dat de blessure van Medina nogal meevalt. Op paasmaandag werkte hij nog een individueel programma af, maar later op de week zal hij aansluiten bij de groep.


Zondagnamiddag nemen de Smurfen het op tegen OH Leuven en dan zal Medina er naar alle waarschijnlijkheid gewoon weer bij zijn. De Leuvenaars staan momenteel laatste in de Europe Play-offs.

1 reacties
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

15:25
Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

15:00
1
🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

14:20
Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

14:00
Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België Interview

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

13:02
Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

13:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40
Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

12:20
Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

12:00
De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren Analyse

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

11:40
2
Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

11:20
7
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45
🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

11:00
1
Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

10:30
1
Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

10:00
Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

09:30
3
KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

09:00
2
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

08:40
6
"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

07:40
2
LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

08:28
🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

08:20
1
Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

08:00
De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

07:20
1
Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

07:00
Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

06:30
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
12
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

