Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

KRC Genk behield met een 1-2-zege op Antwerp meteen zijn leidersplaats in de Europe Play-offs, maar zag ook een speler uitvallen. Over Yaimar Medina lijkt er intussen wel geruststellend nieuws te zijn.

KRC Genk heeft zijn eerste wedstrijd in de Europe Play-offs met 1-2 gewonnen op het veld van Antwerp. De Limburgers bedankten Daan Heymans die twee keer scoorde, waardoor ze op de eerste plaats bleven staan.

Maar niet alles verliep zoals verwacht voor Genk, dat niet zonder kleerscheuren naar huis keerde. Yaimar Medina moest namelijk noodgedwongen gewisseld worden. Zo kreeg Nicky Hayen ook wat zorgen mee op de bus.

De flankspeler kreeg een ferme tik van Yuto Tsunashima waardoor zijn wedstrijd er meteen opzat. Ondertussen is er meer nieuws over de ernst van zijn blessure: Hayen kan opgelucht ademhalen.

Het Belang van Limburg schrijft dat de blessure van Medina nogal meevalt. Op paasmaandag werkte hij nog een individueel programma af, maar later op de week zal hij aansluiten bij de groep.



Zondagnamiddag nemen de Smurfen het op tegen OH Leuven en dan zal Medina er naar alle waarschijnlijkheid gewoon weer bij zijn. De Leuvenaars staan momenteel laatste in de Europe Play-offs.