Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Anderlecht is met een stevige dreun aan de Champions' Play-offs begonnen. Paars-wit ging met 4-2 onderuit bij Club Brugge en vooral de eerste helft stemde tot grote zorgen.

Anderlecht ging maandagnamiddag met 4-2 onderuit op het veld van Club Brugge. Paars-wit speelde een verschrikkelijke eerste helft, maar kwamen nadien wat meer in de wedstrijd. Ook omdat blauw-zwart wat gas afnam.

"Die eerste helft was heel slecht", erkende doelman Colin Coosemans na afloop bij DAZN. "We waren niet scherp in de duels en konden geen vijf passen naar dezelfde kleur geven."

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na pijnlijke start

"Dat terwijl Club op PO1-tempo zat. Wij helemaal niet, en dat betaal je cash in deze fase van de competitie", gaat de aanvoerder van Anderlecht verder. Paars-wit stond al drie doelpunten in het krijt aan de rust, maar het had nog veel erger kunnen zijn.

"We mochten blij zijn dat het 3-0 was aan de rust", beseft Coosemans. "In de tweede helft was het een stuk beter, maar dan valt die 4-2 op de counter nog." Uiteindelijk scoorden Hazard en Cvetkovic nog, maar Vermant maakte het helemaal af.

Anderlecht blijft laatste in de Champions' Play-offs en mist zijn start volledig. Volgend weekend staat de wedstrijd tegen KAA Gent op het programma, waar veel druk achter zal zitten. Zeker als de Buffalo's straks winnen tegen KV Mechelen.