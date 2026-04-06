Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

Dat Ivan Leko een fantastische eerste helft zag, verdween wat in de marge, want de Kroatische trainer van Club Brugge was absoluut niet blij met die tweede helft. Daarvoor had hij wel een speciale verklaring.

Leko was uiteraard ook trots over die eerste helft, maar daarover straks meer. Eerst en vooral wou hij het hebben over die tweede helft die zeker niet op hetzelfde niveau was als die eerste. Hij wees daarbij vooral naar zijn internationals die niet meer op hetzelfde niveau konden acteren.

"Er hadden er velen krampen en het waren allemaal onze interantionals", zuchtte Leko ineens. "Ik vind dat niet kunnen. Wij steken heel veel werk en tijd om onze spelers fysiek en mentaal in orde te krijgen, maar eens ze weer komen van internationale opdracht zijn ze precies op vakantie geweest", aldus Leko.

Al de internationals van Club Brugge hadden blijkbaar krampen

"Het is alsof ze daar niet trainen. Normaal gezien zijn dat allemaal machines, maar nu hebben ze krampen en smeken ze om vervangen te worden. Dat is niet normaal hé. Ik weet niet hoe ze bij de nationale ploegen voorbereiden, maar het is geen respect voor de coaches die hen een heel seizoen klaarstomen."

"Nu goed, de eerste match na een internationale break is de moeilijkste. Nu hebben we hopelijk weer wat tijd om hen op niveau te krijgen. Of ik het heb over de Belgische internationals? Nee, over allemaal. Me geen woorden in de mind leggen."

Uiteraard was het niet allemaal slecht, allesbehalve zelfs. "Ik had gewoon niet verwacht zo'n tweede helft te zien na zo'n ongelooflijk fantastische eerste helft. Nochtans bleven we tijdens de rust maar herhalen dat een match 90 minuten duurt en dat de intensiteit moest blijven."

