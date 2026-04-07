Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Diego Moreira miste de interlandbreak met een lichte blessure, maar behoudt een reële kans om het WK te spelen. En daar zou Racing Strasbourg op het einde van het seizoen wel eens flink van kunnen profiteren.

Diego Moreira (21) trok in 2024 naar RC Strasbourg, afkomstig van Chelsea, de andere club van Todd Boehly. Nadat hij weinig kansen kreeg bij de Blues en werd uitgeleend aan Lyon, is de Belgische Portugees helemaal opengebloeid in de Elzas, waar hij een vaste basisspeler is geworden.

Dit seizoen heeft Diego Moreira die opmars bevestigd, met voorlopig al 3 doelpunten en 5 assists in 23 Ligue 1-wedstrijden (4 goals en 7 assists in alle competities samen). Enigszins verrassend is Moreira, die sinds 2019 Portugees jeugdinternational was, ook weer in beeld gekomen bij België. Vorige juni werd hij voor het eerst opgeroepen door Rudi Garcia.

Diego Moreira naar Borussia… of terug naar Chelsea?

De linksachter van Strasbourg is momenteel geblesseerd en miste daardoor de laatste interlandperiode. Toch blijft zijn marktwaarde hoog. Volgens Florian Plettenberg, een doorgaans betrouwbare journalist van Sky Germany, wordt hij gevolgd door Borussia Dortmund.

Volgens Plettenberg zou Moreira komende zomer een vertrek overwegen, en behoort Dortmund tot de clubs die belangstelling tonen voor zijn erg polyvalente profiel. De Rode Duivel wordt op Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro, maar Strasbourg zou tussen de 30 en 40 miljoen euro kunnen vragen.

Nog een extra obstakel voor een transfer naar de Bundesliga: Chelsea zou over een bijzonder gunstige terugkoopoptie beschikken. Dat zou niet eens zo verrassend zijn, aangezien zo’n transfer Diego Moreira in zekere zin gewoon van de ene zak van Todd Boehly naar de andere zou doen verhuizen.





Hoewel hij de laatste interlandbreak miste, maakt Moreira nog altijd een goede kans om er in mei bij te zijn op het WK, op voorwaarde dat hij het seizoen sterk afsluit bij Strasbourg. Voor Rudi Garcia is zijn profiel namelijk vrij uniek. Een selectie zou zijn marktwaarde alleen maar verder doen stijgen.