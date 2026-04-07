Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Word fan van Strasbourg! 8

Diego Moreira miste de interlandbreak met een lichte blessure, maar behoudt een reële kans om het WK te spelen. En daar zou Racing Strasbourg op het einde van het seizoen wel eens flink van kunnen profiteren.

Diego Moreira (21) trok in 2024 naar RC Strasbourg, afkomstig van Chelsea, de andere club van Todd Boehly. Nadat hij weinig kansen kreeg bij de Blues en werd uitgeleend aan Lyon, is de Belgische Portugees helemaal opengebloeid in de Elzas, waar hij een vaste basisspeler is geworden.

Dit seizoen heeft Diego Moreira die opmars bevestigd, met voorlopig al 3 doelpunten en 5 assists in 23 Ligue 1-wedstrijden (4 goals en 7 assists in alle competities samen). Enigszins verrassend is Moreira, die sinds 2019 Portugees jeugdinternational was, ook weer in beeld gekomen bij België. Vorige juni werd hij voor het eerst opgeroepen door Rudi Garcia.

Diego Moreira naar Borussia… of terug naar Chelsea?

De linksachter van Strasbourg is momenteel geblesseerd en miste daardoor de laatste interlandperiode. Toch blijft zijn marktwaarde hoog. Volgens Florian Plettenberg, een doorgaans betrouwbare journalist van Sky Germany, wordt hij gevolgd door Borussia Dortmund.

Volgens Plettenberg zou Moreira komende zomer een vertrek overwegen, en behoort Dortmund tot de clubs die belangstelling tonen voor zijn erg polyvalente profiel. De Rode Duivel wordt op Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro, maar Strasbourg zou tussen de 30 en 40 miljoen euro kunnen vragen.

Nog een extra obstakel voor een transfer naar de Bundesliga: Chelsea zou over een bijzonder gunstige terugkoopoptie beschikken. Dat zou niet eens zo verrassend zijn, aangezien zo’n transfer Diego Moreira in zekere zin gewoon van de ene zak van Todd Boehly naar de andere zou doen verhuizen.

Hoewel hij de laatste interlandbreak miste, maakt Moreira nog altijd een goede kans om er in mei bij te zijn op het WK, op voorwaarde dat hij het seizoen sterk afsluit bij Strasbourg. Voor Rudi Garcia is zijn profiel namelijk vrij uniek. Een selectie zou zijn marktwaarde alleen maar verder doen stijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Strasbourg
Diego Moreira

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Kwart Finales (H)
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 09/04 AEK Athene AEK Athene
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 09/04 Strasbourg Strasbourg
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 09/04 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Crystal Palace Crystal Palace 09/04 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing Nathan 1968 Nathan 1968 over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Madeiros Madeiros over Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?" TatstOn TatstOn over Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi TatstOn TatstOn over Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak zimbo zimbo over 'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge Steve--77 Steve--77 over Opvallend: Antwerp zet Gyrano Kerk plots aan de kant om deze speciale reden Steve--77 Steve--77 over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend Vital Verheyen Vital Verheyen over Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved