Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

Bij Napoli is de frustratie rond Romelu Lukaku duidelijk nog niet gaan liggen. De sportief directeur van de Italiaanse club maakte harde opmerkingen over de keuze van de Rode Duivel om in België te blijven revalideren.

Giovanni Manna, sportief directeur van Napoli, heeft zich uitgelaten over de situatie van Romelu Lukaku. De Belgische spits revalideert nog van een blessure. De Italianen hadden hem in Napoli verwacht, maar Lukaku besloot om in België te blijven voor zijn behandelingen.

Iets waar ze in Napoli absoluut niet mee konden lachen. De Italianen lieten duidelijk verstaan dat Lukaku moest terugkeren of dat er gevolgen zouden zijn. Manna bevestigt dat nu nog eens in een interview met DAZN Italy.

"De situatie is voor mij heel duidelijk. Romelu is naar België gegaan voor de interlandverplichtingen, heeft daar een kleine terugval in zijn blessure opgelopen en is liever daar gebleven om te trainen, tegen onze vraag in", opent Manna. "Niemand had hem tegengehouden om met zijn dokters te werken, maar wij wilden dat in Napels bespreken, en dat is niet gebeurd. Daar zijn we niet tevreden over."

"De integriteit, het respect en de waarde van de groep staan boven alles. Om daar nu verder over te praten is overbodig, want Romelu is hier niet, hij werkt in België en ik denk en hoop dat hij binnen een week zal terugkeren", gaat Manna verder.



Wanneer Lukaku terugkeert zal er zeker een goed gesprek moeten volgen. "Hij weet dat daar gevolgen aan vasthangen, maar wij gaan verder. Giovane speelt vandaag, en daar zijn we blij mee", besluit Manna.