Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Anderlecht is er in Jan Breydel één helft lang niet aan te pas gekomen. Club Brugge nam het initiatief van bij het begin en liet dat nooit meer los. Een helft eenrichtingsvoetbal zoals we die zelden gezien hebben in een klassieker. Het niveauverschil was hallucinant, maar niet meer in de 2de helft.

Club Brugge wou de puntjes op de i zetten na de vorige match waarin Anderlecht met een punt ging lopen in Jan Breydel. Het werd een dikke punt hoor. Anderlecht wist de eerste 20 minuten geen duel te winnen. In elke linie ging de bal bij een tussen twee naar een blauw-zwart shirt.

Anderlecht: zwak, zwakker, zwakst en nog iets erger

Anderlecht zijnde kan je zo natuurlijk niet veel doen tegen een tegenstander die op papier al zoveel sterker is. Het was wachten tot wanneer Club ging toeslaan. Dat deden ze net voor het kwartier. En hoe! Sabbe - die eigenlijk meer als rechtsbuiten dan als rechtsachter kon spelen - haalde uit van net buiten de grote rechthoek en vlamde het leer in de kruising.

Anderlecht was de speelbal van de thuisploeg. Ze deden wat ze wilden en bijna elke keer ze voor doel opdoken, was het gevaarlijk. Het contrast met de bezoekers, die de bal geen drie passes in de ploeg konden houden, was immens. David tegen Goliath, maar David had geen slinger mee.

Club Brugge oppermachtig zonder zich echt te moeten inspannen

Net voor het halfuur viel dan ook de onvermijdelijke 2-0. Coosemans redde eerst nog schitterend op de poging van Vanaken, maar bij de daaropvolgende corner kopte Stankovic binnen. Het was echt onnoemelijk zwak bij Anderlecht. 20 procent balbezit na 25 minuten, dat zegt al genoeg zeker?







Bij Club zit zoveel kwaliteit aan de bal, terwijl bij Anderlecht... Jongens als Hey, Diarra, Augustinsson, Bertaccini en Llansana hadden al moeite met een pass in de voet te geven. De 3-0 was daar tekenend voor. Anderlecht speelde de bal een beetje lusteloos rond tot Club ineens ging pressen. Balverlies, Tresoldi lanceerde Tzolis, die kapte uiteraard naar binnen - Hey wist dat blijkbaar niet - en daar was de wedstrijd in minuut 37 al helemaal gespeeld.

Hazard bracht hoop voor Anderlecht

Dat werd toch minstens 5-0? Nee, want Club nam tegen alle verwachting in de voet van het gaspedaal. En kijk, Anderlecht kon zowaar scoren. Hazard schoot een rebound na een schot van Degreef binnen. Mignolet grabbelde achter zijn lijn.

Het verschil met de eerste helft was enorm. Ineens kon Anderlecht de bal wel in de ploeg houden. Club weigerde nog door te drukken en besloot het tempo uit de wedstrijd te halen om de voorsprong zeker te behouden. Vreemd, want ze hadden echt een statement kunnen maken.

Toch nog even bibberen

Hadden ze alles opgebruikt in de eerste helft? Die indruk hadden wij niet. Anderlecht kwam in de toegevoegde tijd zelfs nog terug tot 3-2 na een schitterende dieptepass van Verschaeren op Cvetkovic. De 3-3 viel wel niet meer en werd nog 4-2 via Vermant. Maar dit had nog heel anders kunnen uitdraaien als Club had doorgedrukt. Het had ook een heel ander beeld gegeven.