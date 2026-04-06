Datum: 06/04/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 1
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
| 93 reacties
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken
Foto: © photonews

Anderlecht is er in Jan Breydel één helft lang niet aan te pas gekomen. Club Brugge nam het initiatief van bij het begin en liet dat nooit meer los. Een helft eenrichtingsvoetbal zoals we die zelden gezien hebben in een klassieker. Het niveauverschil was hallucinant, maar niet meer in de 2de helft.

Club Brugge wou de puntjes op de i zetten na de vorige match waarin Anderlecht met een punt ging lopen in Jan Breydel. Het werd een dikke punt hoor. Anderlecht wist de eerste 20 minuten geen duel te winnen. In elke linie ging de bal bij een tussen twee naar een blauw-zwart shirt.

Anderlecht: zwak, zwakker, zwakst en nog iets erger

Anderlecht zijnde kan je zo natuurlijk niet veel doen tegen een tegenstander die op papier al zoveel sterker is. Het was wachten tot wanneer Club ging toeslaan. Dat deden ze net voor het kwartier. En hoe! Sabbe - die eigenlijk meer als rechtsbuiten dan als rechtsachter kon spelen - haalde uit van net buiten de grote rechthoek en vlamde het leer in de kruising.

Anderlecht was de speelbal van de thuisploeg. Ze deden wat ze wilden en bijna elke keer ze voor doel opdoken, was het gevaarlijk. Het contrast met de bezoekers, die de bal geen drie passes in de ploeg konden houden, was immens. David tegen Goliath, maar David had geen slinger mee. 

Club Brugge oppermachtig zonder zich echt te moeten inspannen

Net voor het halfuur viel dan ook de onvermijdelijke 2-0. Coosemans redde eerst nog schitterend op de poging van Vanaken, maar bij de daaropvolgende corner kopte Stankovic binnen. Het was echt onnoemelijk zwak bij Anderlecht. 20 procent balbezit na 25 minuten, dat zegt al genoeg zeker?



Bij Club zit zoveel kwaliteit aan de bal, terwijl bij Anderlecht... Jongens als Hey, Diarra, Augustinsson, Bertaccini en Llansana hadden al moeite met een pass in de voet te geven. De 3-0 was daar tekenend voor. Anderlecht speelde de bal een beetje lusteloos rond tot Club ineens ging pressen. Balverlies, Tresoldi lanceerde Tzolis, die kapte uiteraard naar binnen - Hey wist dat blijkbaar niet - en daar was de wedstrijd in minuut 37 al helemaal gespeeld. 

Hazard bracht hoop voor Anderlecht

Dat werd toch minstens 5-0? Nee, want Club nam tegen alle verwachting in de voet van het gaspedaal. En kijk, Anderlecht kon zowaar scoren. Hazard schoot een rebound na een schot van Degreef binnen. Mignolet grabbelde achter zijn lijn. 

Het verschil met de eerste helft was enorm. Ineens kon Anderlecht de bal wel in de ploeg houden. Club weigerde nog door te drukken en besloot het tempo uit de wedstrijd te halen om de voorsprong zeker te behouden. Vreemd, want ze hadden echt een statement kunnen maken. 

Toch nog even bibberen

Hadden ze alles opgebruikt in de eerste helft? Die indruk hadden wij niet. Anderlecht kwam in de toegevoegde tijd zelfs nog terug tot 3-2 na een schitterende dieptepass van Verschaeren op Cvetkovic. De 3-3 viel wel niet meer en werd nog 4-2 via Vermant. Maar dit had nog heel anders kunnen uitdraaien als Club had doorgedrukt. Het had ook een heel ander beeld gegeven.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/27 (37%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 87' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/59 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 69/71 (97.2%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 61/69 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
Seys Joaquin A 87' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 51/54 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar  75' 7.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 87' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Tzolis ChristosA A   90' 9.1 -
  • Goals: 1
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 10
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/13 (46.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò A 64' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 15' 6.3 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Meijer Bjorn 3' 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
van den Heuvel Dani 0'  
Vermant Romeo 26' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 0'  
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 3' 6.3  
Meer statistieken
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 3' 6.5  
Meer statistieken
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/24 (45.8%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diarra Moussa 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 41/50 (82%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.1 8
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 82' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Llansana Enric   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 88' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 71' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Hazard Thorgan 90' 6.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/43 (60.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 45' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Angely Mathys 0'  
Verschaeren Yari A 2' 6.2  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 0'  
Rits Mats 0'  
Stroeykens Mario 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 19' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco 0'  
da Costa Coba 8' 6.3  
Meer statistieken
Maamar Ali 0'  
Herbeleef Club Brugge - Anderlecht

Vooraf

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

08:28

Om 13u30 staat in het Jan Breydelstadion de klassieker tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Voor beide ploegen is een sterke start in de Champions' Play-o...

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved