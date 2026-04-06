Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

Vincent Kompany staat dinsdag voor een van de grootste opdrachten uit zijn trainerscarrière. Bayern München trekt naar het Bernabéu voor de heenmatch tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League.

Dinsdagavond neemt Bayern München het op tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd zal worden afgewerkt in het Santiago Bernabeu om 21u. Vincent Kompany sprak daags voordien met de pers.

"Alles zal morgen van belang zijn", vertelde de Belgische trainer volgens de clubmedia. "Het is mijn eerste keer hier als coach, maar we hebben veel ervaring met dit soort wedstrijden. De uitkomst zal deels door tactiek worden bepaald, maar vooral door de kleine details, zoals de individuele kwaliteit van de spelers."

Kompany wil Bayern zonder schrik naar Madrid zien trekken

"We hebben ons voorbereid op Real en we hebben gezien wat ze tegen City hebben gedaan", zet Kompany zich schrap. "Het is misschien de moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen, maar wij willen winnen."

Hoeveel kans Bayern maakt? Daar kan de T1 van Bayern nog geen antwoord op geven. "Het belangrijkste is dat we morgen volledig gefocust zijn op de wedstrijd. We willen tonen waartoe we in staat zijn. We zullen alles geven om dat te doen. Ik wil gewoon dat we winnen en zonder schrik spelen."

Der Rekordmeister kende in ieder geval een opvallende generale repetitie voor de reis naar Madrid. Afgelopen weekend draaide het een 2-0 achterstand tegen Freiburg nog helemaal om naar een 2-3-overwinning.