Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

Vincent Kompany staat dinsdag voor een van de grootste opdrachten uit zijn trainerscarrière. Bayern München trekt naar het Bernabéu voor de heenmatch tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League.

Dinsdagavond neemt Bayern München het op tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd zal worden afgewerkt in het Santiago Bernabeu om 21u. Vincent Kompany sprak daags voordien met de pers.

"Alles zal morgen van belang zijn", vertelde de Belgische trainer volgens de clubmedia. "Het is mijn eerste keer hier als coach, maar we hebben veel ervaring met dit soort wedstrijden. De uitkomst zal deels door tactiek worden bepaald, maar vooral door de kleine details, zoals de individuele kwaliteit van de spelers."

Kompany wil Bayern zonder schrik naar Madrid zien trekken

"We hebben ons voorbereid op Real en we hebben gezien wat ze tegen City hebben gedaan", zet Kompany zich schrap. "Het is misschien de moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen, maar wij willen winnen."

Hoeveel kans Bayern maakt? Daar kan de T1 van Bayern nog geen antwoord op geven. "Het belangrijkste is dat we morgen volledig gefocust zijn op de wedstrijd. We willen tonen waartoe we in staat zijn. We zullen alles geven om dat te doen. Ik wil gewoon dat we winnen en zonder schrik spelen."

Der Rekordmeister kende in ieder geval een opvallende generale repetitie voor de reis naar Madrid. Afgelopen weekend draaide het een 2-0 achterstand tegen Freiburg nog helemaal om naar een 2-3-overwinning.

Volg Real Madrid - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (07/04).

🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

22:00
Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal"

Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 07/04 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 07/04 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 08/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 08/04 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

