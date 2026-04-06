🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

Lille verkeert in volle euforie na de 3-0-zege tegen Lens in de Noord-Franse derby. Nathan Ngoy profiteerde daarvan om zich nog wat meer in de harten van de fans te spelen.

Bij Standard had Nathan Ngoy er al een handje van weg om zich net in de grote wedstrijden te tonen. Zo pakte hij Sclessin ooit helemaal in met een heerlijk doelpunt in een 3-2-zege tegen Anderlecht. Het lijkt erop dat hij dat kunstje nu ook in Lille wil herhalen.

Ook al maakte hij tegen Lens minder spectaculair indruk dan toen, toch speelde de Rode Duivel een bijzonder degelijke wedstrijd en hielp hij zijn ploeg mee aan een overtuigende 3-0-zege in deze altijd beladen derby.

Ngoy deelt mee in het feest

De Franse media lieten zijn sterke prestatie niet onopgemerkt voorbijgaan, en ook de supporters genoten zichtbaar mee. Na afloop van de wedstrijd gooide Ngoy zelfs nog wat extra olie op het vuur tijdens de viering in het Stade Pierre-Mauroy.

De voormalige verdediger van Standard raapte een vlag op die voor zijn voeten was beland, met daarop de tekst ‘Fuck Lens’, en zwaaide ermee om de sfeer nog wat extra op te hitsen bij de fans.

— L1+ (@ligue1plus) April 4, 2026

Ook al zorgde zijn viering niet voor dezelfde reacties als de gezangen van Christian Luyindama tegen Anderlecht of de vlag die Sébastien Pocognoli na een Waalse clash in de middencirkel plantte, Nathan Ngoy zal bij de volgende verplaatsing naar Bollaert ongetwijfeld stevig worden opgewacht.