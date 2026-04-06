🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

Lille verkeert in volle euforie na de 3-0-zege tegen Lens in de Noord-Franse derby. Nathan Ngoy profiteerde daarvan om zich nog wat meer in de harten van de fans te spelen.

Bij Standard had Nathan Ngoy er al een handje van weg om zich net in de grote wedstrijden te tonen. Zo pakte hij Sclessin ooit helemaal in met een heerlijk doelpunt in een 3-2-zege tegen Anderlecht. Het lijkt erop dat hij dat kunstje nu ook in Lille wil herhalen.

Ook al maakte hij tegen Lens minder spectaculair indruk dan toen, toch speelde de Rode Duivel een bijzonder degelijke wedstrijd en hielp hij zijn ploeg mee aan een overtuigende 3-0-zege in deze altijd beladen derby.

Ngoy deelt mee in het feest

De Franse media lieten zijn sterke prestatie niet onopgemerkt voorbijgaan, en ook de supporters genoten zichtbaar mee. Na afloop van de wedstrijd gooide Ngoy zelfs nog wat extra olie op het vuur tijdens de viering in het Stade Pierre-Mauroy.

De voormalige verdediger van Standard raapte een vlag op die voor zijn voeten was beland, met daarop de tekst ‘Fuck Lens’, en zwaaide ermee om de sfeer nog wat extra op te hitsen bij de fans.

Ook al zorgde zijn viering niet voor dezelfde reacties als de gezangen van Christian Luyindama tegen Anderlecht of de vlag die Sébastien Pocognoli na een Waalse clash in de middencirkel plantte, Nathan Ngoy zal bij de volgende verplaatsing naar Bollaert ongetwijfeld stevig worden opgewacht.

Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig Analyse

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" Reactie

Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België Interview

Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Reactie

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect" Reactie

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren Analyse

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

Ligue 1

 Speeldag 28
PSG PSG 3-1 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 3-1 Nice Nice
Stade Brestois Stade Brestois 3-4 Rennes Rennes
Lille OSC Lille OSC 3-0 RC Lens RC Lens
Angers Angers 0-0 Lyon Lyon
Metz Metz 0-0 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 1-1 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 1-1 Paris FC Paris FC
Monaco Monaco 2-1 Marseille Marseille

RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Anderlecht: 4-2 RememberLierse RememberLierse over Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union" Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 1-1 Meut Meut over Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing Real09 Real09 over Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge w-b forever w-b forever over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Allemaal op vakantie geweest" trivece trivece over Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak JaKu JaKu over Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"
