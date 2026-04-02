Ploeg uit Challenger Pro League gelooft er nog in: "Zolang het mathematisch kan"

Sporting Lokeren speelt vanavond op bezoek bij Jong Genk. Een overwinning moet de eerste stap worden richting een eindrondeticket, al zal dat niet simpel zijn.

Sporting Lokeren telt momenteel vijf punten achterstand op de nummer zes FC Luik in de rangschikking van de Challenger Pro League.

Toch is het geloof om eindronde te spelen nog altijd aanwezig. Dat vertelt middenvelder Matias Lloci zonder blikken of blozen in een interview met Het Nieuwsblad.

“Net zoals twee weken geleden, toen RSCA Futures bij ons op bezoek kwam, gaan we er ook nu vol voor gaan”, vertelt Lloci. “We geloven er nog allemaal in.”

Nochtans hebben ze het niet volledig zelf in handen. Enige is zelf alles winnen en het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken wat er nog mogelijk is.

“Zolang we mathematisch nog kans maken, blijven we strijden. Dat geloof leeft echt in de groep en we willen dat zo lang mogelijk vasthouden”, vertelt Lloci.





Dat de ploeg nog een kans maakt is volgens de middenvelder al een succes op zich. “We hebben een moeilijke start gekend. In augustus en september hebben we te veel punten laten liggen en hebben we eigenlijk constant achtervolgd. Dat heeft ons zuur opgebroken”, besluit hij.

Zelfs al lukt het niet meer om de play-offs te halen, toch wil Lloci dit geen verloren seizoen voor Sporting Lokeren noemen. De ploeg heeft wel degelijk een stevige stap vooruit gezet en de ambities zullen altijd groot zijn.