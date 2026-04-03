Opvallend: Antwerp zet Gyrano Kerk plots aan de kant om deze speciale reden

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In Nederland verkeren heel wat spelers met een dubbele nationaliteit in onzekerheid na de toepassing van een artikel uit de Nederlandse wet over dubbele nationaliteit. En dat heeft ook bij ons gevolgen.

Bij onze Nederlandse buren dreigt de Eredivisie in chaos te belanden. Verschillende clubs sprongen op een maas in de wet: zij lazen dat Nederlandse spelers die hun buitenlandse roots eer aandoen door voor een andere sportnationaliteit te kiezen en zo de kleuren van een andere nationale ploeg te verdedigen, automatisch hun Nederlandse nationaliteit verliezen.

Dat brengt meerdere lokale spelers die intussen international zijn voor Suriname, Curaçao, Indonesië of Marokko in de problemen. Want als ze hun Nederlandse nationaliteit verliezen, komen ook hun verblijfs- en werkvergunning in gevaar.

Het NAC Breda van Carl Hoefkens behoort tot de clubs die van dit wetsartikel een staatszaak maken. Zij vragen officieel dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles volledig wordt overgespeeld, omdat de Indonesische international Dean James volgens de wet niet legaal had mogen meespelen.

De Eredivisie op de rand van chaos

Uit voorzorg bleven meerdere binationals na hun interlandbreak aan de kant, omdat clubs een algemene escalatie vrezen. Zo is dat ook het geval voor ex-Antwerpspeler Tjaronn Chery: hij speelt dit weekend niet.

De situatie heeft ook gevolgen in de Pro League. Omdat er twijfel is over de geldigheid van zijn paspoort, speelt Gyrano Kerk (Nederlander die international werd voor Suriname) niet voor Antwerp tegen Genk.

De club zal zijn situatie nu voorzichtig onderzoeken. Doet KV Mechelen hetzelfde met zijn verdediger Tommy St. Jago? De jongen is geboren in Utrecht, koos later voor Curaçao, maar speelde nog geen minuut voor de nationale ploeg.

21 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KRC Genk

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved