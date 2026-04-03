Opvallend: Antwerp zet Gyrano Kerk plots aan de kant om deze speciale reden

In Nederland verkeren heel wat spelers met een dubbele nationaliteit in onzekerheid na de toepassing van een artikel uit de Nederlandse wet over dubbele nationaliteit. En dat heeft ook bij ons gevolgen.

Bij onze Nederlandse buren dreigt de Eredivisie in chaos te belanden. Verschillende clubs sprongen op een maas in de wet: zij lazen dat Nederlandse spelers die hun buitenlandse roots eer aandoen door voor een andere sportnationaliteit te kiezen en zo de kleuren van een andere nationale ploeg te verdedigen, automatisch hun Nederlandse nationaliteit verliezen.

Dat brengt meerdere lokale spelers die intussen international zijn voor Suriname, Curaçao, Indonesië of Marokko in de problemen. Want als ze hun Nederlandse nationaliteit verliezen, komen ook hun verblijfs- en werkvergunning in gevaar.

Het NAC Breda van Carl Hoefkens behoort tot de clubs die van dit wetsartikel een staatszaak maken. Zij vragen officieel dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles volledig wordt overgespeeld, omdat de Indonesische international Dean James volgens de wet niet legaal had mogen meespelen.

De Eredivisie op de rand van chaos

Uit voorzorg bleven meerdere binationals na hun interlandbreak aan de kant, omdat clubs een algemene escalatie vrezen. Zo is dat ook het geval voor ex-Antwerpspeler Tjaronn Chery: hij speelt dit weekend niet.

De situatie heeft ook gevolgen in de Pro League. Omdat er twijfel is over de geldigheid van zijn paspoort, speelt Gyrano Kerk (Nederlander die international werd voor Suriname) niet voor Antwerp tegen Genk.





De club zal zijn situatie nu voorzichtig onderzoeken. Doet KV Mechelen hetzelfde met zijn verdediger Tommy St. Jago? De jongen is geboren in Utrecht, koos later voor Curaçao, maar speelde nog geen minuut voor de nationale ploeg.