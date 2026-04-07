Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Foto: © photonews

Nicolo Tresoldi hield gemengde gevoelens over aan de 4-2 overwinning van Club Brugge tegen Anderlecht. De spits zag een ijzersterke eerste helft, maar ook een terugval na de pauze die volgens hem niet mag gebeuren.

“Het was waarschijnlijk de beste eerste helft die ik ooit heb gespeeld met een ploeg”, aldus Tresoldi. “We hadden zelfs meer dan drie goals kunnen maken. Ik heb er echt van genoten.” Club Brugge overklaste Anderlecht volledig in de eerste 45 minuten.

Na rust kantelde het beeld echter. “Na de 3-1 kregen zij meer vertrouwen en werden wij een beetje bang”, geeft hij toe. “We konden niet meer drukken en zakten te ver terug.” Volgens Tresoldi sloop er te veel onzekerheid in de ploeg.

Club Brugge dacht dat de match gespeeld was

De aanvaller zag daarin een belangrijk leermoment. “Na de eerste helft dacht iedereen dat de wedstrijd gespeeld was. Dat was de fout”, klinkt het eerlijk. “We moeten analyseren wat er gebeurd is en begrijpen wat beter moet.”

Toch blijft het belangrijkste volgens hem het resultaat. “Het was belangrijk om snel die drie punten te pakken”, zegt Tresoldi. “Maar we zijn niet honderd procent blij, want de tweede helft was niet goed genoeg.”

Met het oog op de titelstrijd is de boodschap duidelijk. “We hebben nog een doel en moeten 90 minuten gefocust blijven”, besluit hij. “Als we spelen zoals in de eerste helft, maar dan de hele wedstrijd, hebben we een goede kans op de titel.”

Play-off 1
Play-off 1
Anderlecht
Club Brugge
Nicolò Tresoldi

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

