Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

RSC Anderlecht is nog altijd op zoek naar een nieuwe sportief directeur en lijkt daarbij nadrukkelijk uit te komen bij Antoine Sibierski. De Fransman stond al langer op de radar in Brussel en zijn situatie bij ESTAC Troyes zou die piste nu plots een pak realistischer maken.

Na het vertrek van Olivier Renard in februari zit Anderlecht al weken zonder officiële sportieve baas. De club wil die sleutelpositie zo snel mogelijk opnieuw invullen en schakelde zelfs een extern bureau in om de juiste kandidaat te vinden.

Daarbij kwam Sibierski al snel bovenaan de lijst te staan. Zijn profiel – met ervaring als speler en bestuurder – wordt intern hoog ingeschat. Bovendien bouwde hij de voorbije maanden een sterke reputatie op bij Troyes, dat momenteel bovenaan staat in de Ligue 2.

Sibierski en voorzitter Pindi liggen overhoop bij Troyes

Toch lijkt zijn avontuur in Frankrijk vroegtijdig te eindigen. Volgens berichten uit Frankrijk zijn er spanningen ontstaan tussen Sibierski en de clubleiding, meer bepaald met Edwin Pindi. Die relatie zou “complex” geworden zijn, ondanks de goede sportieve resultaten.

Een vertrek lijkt daardoor steeds dichterbij te komen. Sibierski zou zijn functie binnen afzienbare tijd neerleggen, wat de deur openzet voor een nieuwe uitdaging. Voor Anderlecht kan dat hét moment zijn om door te drukken.



De vraag is nu of paars-wit effectief zal toeslaan. Met zijn profiel en ervaring past Sibierski in het plaatje dat de Brusselaars voor ogen hebben. De komende dagen of weken moeten uitwijzen of dit dossier ook effectief leidt tot een samenwerking.