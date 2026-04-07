🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

Terwijl RSC Anderlecht het moeilijk had bij de A-ploeg, zorgde de U17 voor een absolute stunt op de Future Cup. In de finale tegen Real Madrid was één moment allesbepalend: een fenomenale vrije trap van Cheikh Dieng.

De 17-jarige Senegalees schilderde de bal heerlijk in doel en zette zo zijn ploeg op weg naar een 2-0 overwinning. Het doelpunt sprong er niet alleen uit door zijn schoonheid, maar ook door het belang ervan in een prestigieuze finale op het jeugdcomplex van Ajax.

Opvallend: Dieng is van nature geen aanvaller, maar een verdediger. Toch toonde hij met zijn vrije trap een techniek die je eerder bij een spelmaker verwacht.

Cheikh Dieng bezorgde de RSCA Futures de eindwinst

Zijn status maakt het verhaal nog straffer. Dieng is momenteel op proef bij Anderlecht en kreeg op de Future Cup de kans om zich te bewijzen. Met zo’n doelpunt lijkt hij die test met glans te doorstaan.

De prestatie van Dieng kadert in een bijzonder sterk toernooi van Anderlecht. De Brusselaars maakten indruk door in de groepsfase al ploegen als Bayer Leverkusen, Lyon en Real Madrid te kloppen, om vervolgens ook in de knock-outfase door te stoten naar de finale.

Met de eindzege – al voor de vierde keer in de clubgeschiedenis – bevestigt Anderlecht opnieuw zijn sterke reputatie op de Future Cup, een van de meest prestigieuze jeugdtoernooien van Europa.



