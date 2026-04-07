Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

Stef Wijnants spaart de kritiek niet na de discutabele penaltyfase in Union Saint-Gilloise tegen Sint-Truidense VV. De analist fileert zowel de beslissing op het veld als de rol van de VAR.

Volgens Wijnants ging het om een duidelijke fout die bestraft had moeten worden. “De niet-gefloten strafschop voor STVV is voor mij een dubbel verhaal”, klinkt het in HBvL. “Enerzijds toont het nog maar eens de incompetentie van onze scheidsrechters aan. Erik Lambrechts staat perfect opgesteld en ziet het toch niet.”

Hij gaat daarbij bijzonder hard in op de Belgische topscheidsrechter. “Dan ontbreekt het onze nationale nummer één aan talent en klasse. Wat mij betreft, is dit een onbegrijpelijke blunder”, stelt Wijnants zonder omwegen.

Ook de rol van de VAR krijgt er stevig van langs. “Bert Put bewees zijn gebrek aan autoriteit en persoonlijkheid”, aldus de analist. “Durfde hij Lambrechts niet naar het scherm te roepen? Hoe lang duurt het nog voor scheidsrechters zich moeten verantwoorden voor dit soort fouten?”

Zo speel je complottheorieën alleen maar in de hand

Daarnaast wijst Wijnants op een breder probleem binnen het Belgische voetbal. “Een speler moet zich gaan uitleggen na een rode kaart, maar scheidsrechters zijn blijkbaar niemand iets verschuldigd”, zegt hij. “Zo speel je complottheorieën alleen maar in de hand.”

Tot slot richt hij zijn pijlen ook op Union zelf. “Het is geen toeval dat zij hier telkens mee wegkomen”, besluit hij. “Ze spelen perfect in op de zwaktes van de scheidsrechters. Maar als dit tegen Club Brugge of RSC Anderlecht gebeurt, zal de reactie nog veel groter zijn.”