Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Lucca Brughmans heeft zijn grote debuut gemaakt bij de eerste ploeg van Genk. Een naam die we de komende jaren waarschijnlijk nog vaak zullen horen.

Vorige week was er een mooie knipoog naar het Belgische voetbal wat doelmannen betreft: een dag na de aankondiging dat Simon Mignolet na dit seizoen stopt, maakte Lucca Brughmans zijn debuut in de Jupiler Pro League voor Genk.

Een felverwacht debuut

Met zijn 17 jaar is de doelman van Racing Genk al een tijdje een naam die rondzingt in Limburg. En dat is niet onlogisch: voor een club met zo'n traditie in het opleiden van keepers, stond het toch wat vreemd om meer dan drie miljoen neer te tellen voor een laatste man die zo weinig zekerheid uitstraalde als Tobias Lawal.

De blessure van de duurste doelman uit de geschiedenis van Racing versnelde de eerste keer van Brughmans onder de lat. Nicky Hayen probeerde even de kaarten te verbergen door te zeggen dat ook Hendrik Van Crombrugge tegen Antwerp kon starten, maar de knoop leek eigenlijk al doorgehakt.

De jonge twee meter lange keeper was al vorig jaar gegeerd door Bayern München en maakte indruk met sterke tussenkomsten bij de U23 in de Challenger Pro League. Al een tijdje werd hij in de rug geduwd richting het grote werk. Op de Bosuil stelde hij niet teleur: hij oogde behoorlijk rustig ondanks de context en de tegenstand.

Nicky Hayen was tevreden: "Misschien had hij een of twee keer meer kunnen uittrappen of uitspelen vanuit zijn zestien. Maar dat komt wel. Vooral hebben we Lucca niet overladen met tips; hij moest gewoon doen wat hij altijd doet. En dat deed hij uitstekend. Die redding vroeg in de wedstrijd gaf hem meteen vertrouwen."

Bij zijn eerste basisplaats hield Brughmans zijn netten niet schoon, maar op de 1-2 van Antwerp viel hem niets te verwijten: "Verder is Lucca misschien niet extreem hard getest, maar hij straalde sereniteit uit. Net als de hele verdediging. En dat is belangrijk", aldus Hayen.

Een nieuw vroeg talent

Lawal lijkt zich zorgen te moeten maken: "De keuze voor Lucca was ook een keuze met het oog op de toekomst. Op het einde van dit seizoen zullen er beslissingen moeten worden genomen richting volgend seizoen. Dit is het ideale moment om de situatie van iedereen te evalueren", besluit de Racing-trainer.

Als er één club is waar talent niet op leeftijd hoeft te wachten onder de lat, dan is het Genk. Het voorbeeld van Thibaut Courtois wordt het vaakst aangehaald: ook Maarten Vandevoordt werd al voor zijn achttiende in het diepe gegooid, terwijl Mike Penders kort na zijn eerste wedstrijd in de JPL meteen voor 20 miljoen naar Chelsea vertrok.

"Vandaag draait het niet meer om leeftijd, maar om mentale voorbereiding. En Brughmans is duidelijk klaar. Het was dus hoog tijd om te veranderen. Als trainer moet je de belangen van de club boven die van de spelers plaatsen", bevestigt László Köteles (die zelf getuige was van de doorbraak van Courtois) in Het Belang van Limburg.

Rond de club is de vergelijking met de beginjaren van de huidige doelman van de Rode Duivels en Real Madrid nu al duidelijk aanwezig. Köteles roept wel op tot kalmte om Brughmans niet onnodig extra druk op te leggen, maar de hoofdrolspeler zelf lijkt er niet van onder de indruk. Niet alleen debuteert hij op dezelfde leeftijd als zijn beroemde voorganger, hij koos ook bewust voor hetzelfde rugnummer als Courtois bij diens debuut. "Dat is een erfenis die je moet voortzetten", lacht hij.

Een ander toeval: debuteren in eerste klasse op de Bosuil was niet zomaar iets. "Ik ben van hier. Antwerp was mijn eerste grote club toen ik 9 of 10 was. Na een jaar ben ik naar PSV vertrokken. Maar het is wel fijn om hier mijn debuut te maken."

Brughmans wordt door zijn Congolese roots ook gevolgd door DR Congo. Zijn volledige naam is trouwens Lucca Kiaba Mounganga Brughmans. Maar het Genkse toptalent woonde altijd in België en droeg ook altijd het Belgische shirt. Vorige november was hij zelfs aanvoerder van onze U17 op het WK. Een leidersfiguur die de Jupiler Pro League nu stilaan zal leren kennen.

KRC Genk
Lucca Kiaba Brughmans

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

