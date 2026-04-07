Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Peter Vandenbempt was na afloop van Union tegen STVV bijzonder scherp, vooral voor de arbitrage. Volgens de analist was het "opgeteld geen goed weekend voor de Belgische scheidsrechters" en begrijpt hij de frustratie bij de Truienaars volledig.

De fase met Kevin Mac Allister zorgde voor de meeste commotie. “Ik begrijp al niet dat de scheidsrechter geen strafschop fluit voor die duidelijke duw”, schrijft hij bij Sporza. “Maar nog veel en veel minder begrijp ik dat de VAR het daarmee eens is en niet reageert.”

Vandenbempt wees daarbij op een gebrek aan consistentie. “Vrijdag in Antwerp loopt Vincent Janssen zelf tegen Sadick aan, niets aan de hand. Daar roept de VAR de scheidsrechter dan wél naar het scherm”, stelde hij kritisch.

Mac Allister gaat zelf liggen bij het minste zuchtje

Ook het gedrag van Mac Allister zelf kreeg een sneer. “Hij gaat zelf twee keer theatraal liggen wanneer hij een zuchtje voelt”, aldus de analist. “En dan fluit de scheidsrechter wél in zijn voordeel. Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet.”

Sportief gezien erkende Vandenbempt wel de zege van Union Saint-Gilloise. “Union heeft verdiend gewonnen”, gaf hij toe, wijzend op het gebrek aan offensieve kracht bij STVV. “Ze hebben geen schot op doel gehad. Dan kan je niet scoren.”

Toch was hij niet onder de indruk van het niveau van de wedstrijd. “Als voetballiefhebber word je niet vrolijk van wedstrijden van de kampioen”, besloot Vandenbempt. “De eerste helft vond ik waardeloos, en de tweede na de 1-0 niet veel beter.”

