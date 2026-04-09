Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht
Het contrast is opvallend: Club Brugge twijfelt geen seconde om Hans Vanaken een nieuw contract te geven, terwijl RSC Anderlecht aarzelt om Thorgan Hazard voor twee seizoenen vast te leggen. Nochtans zitten beide spelers qua leeftijd dicht bij elkaar en leveren ze nog steeds rendement.

Het grootste verschil zit in historiek en status binnen de club. Vanaken is al meer dan tien jaar dé spil van Club Brugge en bepaalt nog steeds het tempo, de creativiteit en de efficiëntie van het spel. Zijn invloed gaat verder dan cijfers alleen: hij is het systeem.

Zware blessure speelt mee bij Hazard

Hazard heeft bij Anderlecht ook sterke statistieken — 21 goals en 21 assists in 89 wedstrijden — maar mist dat lange trackrecord binnen de club. Hij zit nog maar drie seizoenen in Brussel en heeft zich nog niet op dezelfde manier kunnen verankeren als Vanaken in Brugge.

Daarnaast speelt blessuregevoeligheid een belangrijke rol. Hazard kwam terug van een zware knieblessure, wat automatisch twijfels oproept bij een langer contract. Vanaken daarentegen is al jaren uitzonderlijk betrouwbaar en toont nauwelijks fysieke slijtage, ondanks zijn enorme aantal speelminuten.

Vanaken bewijst het nog elk seizoen

Ook de sportieve context verschilt sterk. Club Brugge draait quasi elk seizoen mee op het hoogste niveau in Europa, vaak in de Champions League, en Vanaken bewijst daar nog steeds zijn waarde. Die constante topomgeving rechtvaardigt investeringen in ervaren sterkhouders.

Bij Anderlecht ligt dat anders. De sportieve prestaties zijn wisselvallig en de ploeg is nog in volle opbouw. In zo’n context is het moeilijker om langetermijnzekerheid te geven aan oudere spelers, hoe belangrijk ze ook zijn.

Stabiliteit van de club speelt ook mee

Financieel is de kloof misschien nog bepalender. Club Brugge kan dankzij jarenlange Europese inkomsten en transfers zonder problemen een toploon blijven betalen aan Vanaken. Anderlecht heeft net een periode van besparingen achter de rug en moet nog steeds voorzichtig omgaan met zijn loonmassa.

Daarom schuift paars-wit een ander voorstel naar voren: één jaar contract voor Hazard, aan lagere voorwaarden, met optie op een extra seizoen. Maar voor de speler zelf is zekerheid cruciaal, zeker na zijn blessure, en daar wringt het schoentje.

Tot slot speelt ook stabiliteit een rol. Club Brugge heeft al jaren een duidelijke structuur en sportieve visie, terwijl Anderlecht momenteel zonder technisch directeur zit en nog veel vraagtekens heeft richting volgend seizoen. In zo’n klimaat is voorzichtigheid logisch — en dat verklaart waarom twee gelijkaardige dossiers toch tot een totaal andere aanpak leiden.

