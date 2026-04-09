🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

Mika Godts liet zich afgelopen weekend opmerken in de verloren wedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Niet alleen om zijn spel, maar vooral door een pittige discussie met de scheidsrechter.

Ajax beleefde een moeilijke avond en ging met 1-2 onderuit, waardoor het wegzakte naar de vijfde plaats in de Eredivisie. De frustraties liepen hoog op en dat vertaalde zich ook in discussies met de arbitrage.

Na een betwiste fase gingen meerdere Ajacieden verhaal halen bij scheidsrechter Sander van der Eijk. “Dit is een mannensport, hé scheids”, klonk het eerst bij ploegmaat Sean Steur, waarna Godts zich nadrukkelijk in het gesprek mengde.

De ref probeerde de jonge Belg meteen weg te sturen. “Ga weg, ga weg”, klonk het kordaat. Maar Godts liet zich niet zomaar doen: “Wat, ga weg? Wat, ga weg?”, reageerde hij zichtbaar geprikkeld.

Mika Godts moet volgens scheidsrechter Sander van der Eijk in de spelregels duiken



"Ik zal het boek opsturen naar je, hij is heel lang."#ExtraTijd | @ARAG_nl — ESPN NL (@ESPNnl) April 8, 2026

Van der Eijk richtte zich vervolgens tot aanvoerder Youri Baas met de vraag om zijn ploegmaat tot kalmte aan te manen. “Jij bent de nieuwe aanvoerder, hè? Wij kunnen met elkaar praten, oké. Hou Mika weg.”





Toch bleef Godts aandringen. “Waarom is het daar geen overtreding, en daar wel? Dat wil ik gewoon vragen”, klonk het. Waarop de scheidsrechter antwoordde: “Als je het aan honderd scheidsrechters vraagt, wordt er honderd keer gefloten. Je kent dat wel.” De discussie kreeg nog een humoristisch staartje toen Godts vroeg: “Staat dat in het boek?” waarop de ref repliceerde: “Zeker. Ik zal hem opsturen naar jou. Hij is heel lang. 130 pagina’s, 17 regels.”