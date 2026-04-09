Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"
De eerste speeldag van de Champions' Play-offs gaf ons heel wat interessante zaken. Op maandag speelden KAA Gent en KV Mechelen tegen elkaar gelijk. De bezoekers hadden daar toch op wat meer kunnen en mogen hopen.

De wedstrijd verliep een beetje zoals die tussen Club Brugge en RSC Anderlecht, met een thuisploeg die beter was in de eerste helft en veel zwakker voor de dag kwam na de pauze. Met ook een bezoekende ploeg die zo opnieuw in de match kwam.

Belangrijk puntje voor KV Mechelen

Het niveau van KAA Gent over de hele match was wel niet dat van Club Brugge. En KV Mechelen kon - in tegenstelling tot paars-wit - bovendien ook nog een puntje meesnoepen. Een heel goede zaak in de strijd om de top-4 (of zelfs top-3)?

"Het was een grote gemiste kans voor KAA Gent, maar het was wel een correcte uitslag", vond ook Peter Vandenbempt. "Ze speelden een heel slappe tweede helft. Chapeau ook voor KV Mechelen, want zonder een paar reddingen van Roef en de misser van Raman hadden ze kunnen winnen."

KV Mechelen kan de topploegen gaan ambeteren

"Het is een heel belangrijk punt voor KV Mechelen", ging hij verder in de podcast Vandenbempt. "Het is belangrijk en goed dat je toch niet meteen verliest bij je grote debuut in die top-6, in die Champions' Play-offs voor Mechelen."


Malinwa beseft zelf ook tegen welke ploegen ze voor de punten moeten gaan. Maar ze willen ook luis in de pels zijn bij de topploegen. "Ze kunnen nu gaan doen wat het heel graag wil en ook goed kan en dat is thuis de grote clubs ambeteren, te beginnen bij Union."

Meer nieuws

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

13:00
1
Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

12:00
3
Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

12:40
1
🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

12:20
Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

11:40
4
Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

11:20
1
Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

11:00
Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

10:00
2
Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

10:30
Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

09:00
Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

08:40
2
Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

08:00
KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

07:01
24
Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

08:20
1
Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

07:20
Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

07:40
13
Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

06:30
Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

16:00
Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

23:00
Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

21:40
2
Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

22:30
Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

22:00
2
Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

21:20
Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

08/04
JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

21:00
Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

15:30
10
Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

20:20
1
Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

20:00
Waarom de beste trainer van het moment naar de naam Vincent Kompany luistert Analyse

Waarom de beste trainer van het moment naar de naam Vincent Kompany luistert

19:50
2
Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

19:00
1
Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

19:40
Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

19:20
Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League Analyse

Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League

18:40
2
'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

18:20
1
Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

17:40
1

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

