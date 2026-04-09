Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

De eerste speeldag van de Champions' Play-offs gaf ons heel wat interessante zaken. Op maandag speelden KAA Gent en KV Mechelen tegen elkaar gelijk. De bezoekers hadden daar toch op wat meer kunnen en mogen hopen.

De wedstrijd verliep een beetje zoals die tussen Club Brugge en RSC Anderlecht, met een thuisploeg die beter was in de eerste helft en veel zwakker voor de dag kwam na de pauze. Met ook een bezoekende ploeg die zo opnieuw in de match kwam.

Belangrijk puntje voor KV Mechelen

Het niveau van KAA Gent over de hele match was wel niet dat van Club Brugge. En KV Mechelen kon - in tegenstelling tot paars-wit - bovendien ook nog een puntje meesnoepen. Een heel goede zaak in de strijd om de top-4 (of zelfs top-3)?

"Het was een grote gemiste kans voor KAA Gent, maar het was wel een correcte uitslag", vond ook Peter Vandenbempt. "Ze speelden een heel slappe tweede helft. Chapeau ook voor KV Mechelen, want zonder een paar reddingen van Roef en de misser van Raman hadden ze kunnen winnen."

KV Mechelen kan de topploegen gaan ambeteren

"Het is een heel belangrijk punt voor KV Mechelen", ging hij verder in de podcast Vandenbempt. "Het is belangrijk en goed dat je toch niet meteen verliest bij je grote debuut in die top-6, in die Champions' Play-offs voor Mechelen."



Malinwa beseft zelf ook tegen welke ploegen ze voor de punten moeten gaan. Maar ze willen ook luis in de pels zijn bij de topploegen. "Ze kunnen nu gaan doen wat het heel graag wil en ook goed kan en dat is thuis de grote clubs ambeteren, te beginnen bij Union."