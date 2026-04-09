Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

KRC Genk wist dit seizoen de Champions' Play-offs niet te halen. Toch mag gezegd worden dat er wel degelijk heel wat voetballend vermogen in de kern zit. En dus is de vraag wat er komende zomer gaat gebeuren op de transfermarkt.

Dat er aan de mouw zal getrokken worden van Zakaria El Ouahdi en Kos Karetsas? Dat is ondertussen publiek geheim. Maar er zijn nog andere profielen die in de picture lopen bij een aantal topteams in het buitenland.

Aaron Bibout scoorde dit seizoen al dertien keer bij KRC Genk

Zo is er ook onder meer het verhaal van Aaron Bibout. Die ligt dit seizoen niet helemaal in de bovenste schuif bij de coaches en kreeg (te) weinig een basisplaats in de spits, maar als hij speelt laat hij altijd wel wat zien.

De 21-jarige Kameroense spits heeft momenteel volgens Transfermarkt een marktwaarde van twee miljoen euro. Dat is al vier keer zoveel als toen hij vorige zomer voor 2,2 miljoen euro werd weggeplukt bij het Zweedse Vasteras.

Franse kapers op de kust voor Aaron Bibout van KRC Genk

Verwacht mag worden dat hij voor een veelvoud zal verkocht worden bij Genk, al is er zeker geen haast bij gezien zijn contract in de CEGEKA-Arena nog loopt tot juni 2029. Dit seizoen scoorde hij al drie keer voor de A-kern én tien keer voor de B-kern in de Challenger Pro League.



Daarmee laat hij zien dat hij wel degelijk doeltreffend is of kan zijn. Tolu Arokodare denkt dat hij de komende jaren zal ontploffen in Europa en met Straatsburg en Lille zijn er Franse topclubs die wel wat in hem zien naar komende zomer toe. Supporters linken hem dan weer ook al aan Galatasaray.