Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Club Brugge maakte meteen indruk in de Champions' Play-offs tegen RSC Anderlecht. Ook voor de prestatie van Kyriani Sabbe was er veel lof. De jongeling van blauw-zwart staat ondertussen ook in de belangstelling van vele clubs.

Newcastle United, Real Madrid, PSG, ... Heel wat topclubs hebben Kyriani Sabbe van Club Brugge ondertussen op de radar staan. En dat is niet onlogisch, gezien de prestaties die hij dit seizoen al wist te leveren.

Meer zelfs: de jongeling van Club Brugge maakte tegen Anderlecht op alle scouts indruk, mocht in ons team van de week plaatsnemen én ook de analisten vielen een voor een voor de rechtsachter in katzwijm na een totaalprestatie.

"Ik ben blij voor Sabbe. Ik ben altijd al superfan geweest, omdat hij een goede voetballer is. Al de rest komt daarna, maar hij is in de eerste plaats een goede voetballer", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Mag ik er een klein beetje Trent in zien?"

"Hij heeft een vrij goede lange bal, al gebruikt hij hem minder. Ik zeg niet dat hij een toekomst heeft bij Real Madrid, maar op een FIFA-kaart zou dat vrij gelijklopen." Waarop Sam Kerkhofs meteen inpikte: "Het is een profiel waar topclubs toch naar kijken hoor."

"Sabbe trapte hard, maar enorm gecontroleerd. Hij gebruikte het scherm", aldus nog een keertje Filip Joos. "Het is een bloedmooie goal."

