'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

De topclubs staan in de rij op Jan Breydel. Ook dit weekend was de match tegen RSC Anderlecht opnieuw goed bekeken door de scouts uit alle toplanden. PSG klopt nu ook aan voor Kyriani Sabbe. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.

Nadat eerder onder meer Marseille en Newcastle United zich al geroerd hebben voor Kyriani Sabbe, is het steeds duidelijker aan het worden dat er nog meer ploegen wel wat zien in de rechtsachter van Club Brugge.

PSG klopt aan voor Kyriani Sabbe van Club Brugge

Die is aan een uitstekend seizoen bezig bij blauw-zwart en loopt op die manier net als heel veel andere spelers van Club Brugge in de kijker. De absolute topclubs hebben dat ook stilaan door en dat is er ook aan te zien.

Heel wat scouts van topclubs tekenden op paasmaandag present op Jan Breydel en ongetwijfeld staat Sabbe nu ook opnieuw in het lijstje van heel wat topclubs. Hij dook vaak op tussen de linies en speelde een heel goede match.

Club Brugge hoopt op de jackpot

Club Brugge hoopt op de absolute jackpot. Transfermarkt schat de waarde van Sabbe op 8 miljoen euro, maar dat lijkt een onderschatting als teams als PSG aan de deur staan te kloppen. En dus kan er een veelvoud verwacht worden.



Volgens Jeunes Footeux zijn ook PSG en Real Madrid onder meer geïnteresseerd in Sabbe. Mogelijk zullen er de komende weken en maanden nog meer ploegen volgen die wel wat zien in de rechtsachter van Club Brugge.