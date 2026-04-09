Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Joris Kayembe heeft met Congo geschiedenis geschreven door zich te plaatsen voor het WK, voor het eerst in 52 jaar. De kwalificatie zorgde voor ongeziene taferelen in het land, waar 1 april voortaan zelfs een officiële feestdag is.

De vreugde kende geen grenzen. Spelers van de nationale ploeg, de ‘Léopards’, werden als helden onthaald en kregen van president Félix Tshisekedi uitzonderlijke beloningen, waaronder één miljoen euro, een auto en een huis. Kayembe mocht zich bovendien ‘Ridder van de Nationale Orde’ noemen.

De ontvangst in hoofdstad Kinshasa was indrukwekkend. “In een open bus hebben we vijf uur gedaan over de twintig kilometer van de luchthaven naar het Palais du Peuple”, aldus de flankspeler van KRC Genk bij HBvL. “Drie à vier miljoen mensen stonden langs het traject en velen waren aan het wenen. We zijn nu echte helden van het volk.”

Ook de sportieve weg naar het WK was allesbehalve eenvoudig. Congo moest zich via barrages langs onder meer Nigeria en Kameroen knokken, om uiteindelijk het beslissende duel te winnen tegen Jamaica.

Volgens Kayembe is het succes geen toeval. “Dat we nu goed spelen komt doordat de federatie structureel goed werk levert. De bondscoach Sébastien Desabre heeft alles op zijn plaats gezet. Alles is geprofessionaliseerd.”



Congo wil zich komende zomer tonen op het wereldtoneel, na een enige vorige deelname in 1974. In een groep met onder meer Portugal en Colombia wacht meteen stevige tegenstand. “We willen tonen dat Congo een groot voetballand is en mikken op minstens een plaats bij de beste derdes”, besluit Kayembe.