Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Hansi Flick was na de nederlaag van FC Barcelona tegen Atlético Madrid in de Champions League zichtbaar gefrustreerd. De Duitse coach legde na afloop vooral de nadruk op enkele discutabele beslissingen van de arbitrage.

Barcelona begon nochtans sterk aan de wedstrijd en had lange tijd controle, maar ging toch met een achterstand rusten. Een sleutelmoment was de rode kaart voor Pau Cubarsí na een duel met Giuliano Simeone, waarna Atlético snel toesloeg.

Flick had het moeilijk met die beslissing. “Ik twijfel of Cubarsí hem (Simeone, red.) genoeg raakte om rood uit te delen”, klonk het kritisch. Volgens de coach had die fase een grote impact op het verdere verloop van de wedstrijd.

Ook een mogelijke strafschopfase zorgde voor frustratie bij de Catalanen. “De doelman van Atlético passte de bal naar een verdediger, die de bal daarna met de hand pakte”, verwees Flick naar het discutabel moment in de eerste helft.

Barcelona vindt dat zij een penalty verdienden en Atlético had een rode kaart moeten krijgen

De trainer vond het onbegrijpelijk dat de VAR niet ingreep. “Wat is dan het nut van de VAR? Wij moeten een penalty krijgen en zij een tweede gele kaart”, haalde hij scherp uit naar de videoref.

Toch zag Flick ook positieve punten bij zijn ploeg. “We mogen dan verloren hebben, we hebben uitstekende kansen gecreëerd”, benadrukte hij. De coach blijft geloven in een ommekeer.

Met het oog op de terugwedstrijd in Madrid houdt Barcelona dus hoop. “We hebben een goede kans om terug te komen in de return”, besloot Flick strijdvaardig.

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

09:30
23:00
09:00
08:40
08:20
08:00
07:20
07:01
10
06:30
22:30
22:00
1
21:20
21:40
1
21:00
19:50
2
20:20
1
20:00
19:40
19:20
19:00
1
18:40
2
18:20
1
18:00
17:40
17:20
17:00
10
16:30
7
16:00
15:30
8
15:00
14:00
1
14:30
2
13:30
13:00
12:40
1
12:20

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

