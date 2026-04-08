Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

Het verhaal van Soufiane Benjdida begint steeds meer op een sprookje te lijken. Na een weinig overtuigend passage bij Standard keerde de Marokkaanse aanvaller terug naar zijn vaderland, waar hij nu de pannen van het dak speelt.

In juli 2023 haalde Standard Soufiane Benjdida weg uit Marokko. Hoewel hij toen nog geen 21 jaar oud was, vertoefde de aanvaller al even in de hoofdmacht van Raja Casablanca. In zijn eerste seizoen in België scoorde hij zes doelpunten voor SL 16, waarmee hij de aandacht trok van Ivan Leko, de toenmalige hoofdcoach van Standard.

De Kroaat nam Benjdida op in de A-kern en liet hem aan het begin van het seizoen 2024-2025 zes keer in de basis starten. Maar de Marokkaan raakte daarna in de vergetelheid en speelde uiteindelijk slechts 18 wedstrijden (3 doelpunten) voor de Rouches. In de tweede helft van het seizoen werd hij zelfs uitgeleend aan RWDM.

Soufiane Benjdida verlengt zijn contract

Afgelopen zomer keerde Benjdida terug naar zijn vaderland en tekende hij bij MAS Fez en daar maakt hij nu indruk. Dit seizoen maakte de Marokkaanse aanvaller 13 doelpunten in 14 wedstrijden, waarmee hij uitgroeide tot een van de sensaties van de Botola Pro, de Marokkaanse competitie.

Deze winter leek hij even op het punt te staan om te vertrekken. KV Mechelen deed volgens Africafoot een voorstel, maar MAS Fez reageert daar nu op door het contract van zijn spits te verlengen.



Benjdida is nu tot 2030 aan Fez verbonden, waarmee hij zijn club een mooi bedrag zou opleveren bij een transfer. Als topscorer van de Marokkaanse competitie mag de voormalige speler van Standard ook dromen van een selectie voor de Leeuwen van de Atlas en misschien wel het WK.