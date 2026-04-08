Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

Lorenz Lomme
| Reageer
Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het verhaal van Soufiane Benjdida begint steeds meer op een sprookje te lijken. Na een weinig overtuigend passage bij Standard keerde de Marokkaanse aanvaller terug naar zijn vaderland, waar hij nu de pannen van het dak speelt.

In juli 2023 haalde Standard Soufiane Benjdida weg uit Marokko. Hoewel hij toen nog geen 21 jaar oud was, vertoefde de aanvaller al even in de hoofdmacht van Raja Casablanca. In zijn eerste seizoen in België scoorde hij zes doelpunten voor SL 16, waarmee hij de aandacht trok van Ivan Leko, de toenmalige hoofdcoach van Standard.

De Kroaat nam Benjdida op in de A-kern en liet hem aan het begin van het seizoen 2024-2025 zes keer in de basis starten. Maar de Marokkaan raakte daarna in de vergetelheid en speelde uiteindelijk slechts 18 wedstrijden (3 doelpunten) voor de Rouches. In de tweede helft van het seizoen werd hij zelfs uitgeleend aan RWDM.

Afgelopen zomer keerde Benjdida terug naar zijn vaderland en tekende hij bij MAS Fez en daar maakt hij nu indruk. Dit seizoen maakte de Marokkaanse aanvaller 13 doelpunten  in 14 wedstrijden, waarmee hij uitgroeide tot een van de sensaties van de Botola Pro, de Marokkaanse competitie.

Deze winter leek hij even op het punt te staan om te vertrekken. KV Mechelen deed volgens Africafoot een voorstel, maar MAS Fez reageert daar nu op door het contract van zijn spits te verlengen.


Benjdida is nu tot 2030 aan Fez verbonden, waarmee hij zijn club een mooi bedrag zou opleveren bij een transfer. Als topscorer van de Marokkaanse competitie mag de voormalige speler van Standard ook dromen van een selectie voor de Leeuwen van de Atlas en misschien wel het WK.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Marokko

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Sporting Lissabon - Arsenal: 0-1 Dirk1897 Dirk1897 over Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak" CCpl CCpl over Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist" NikiSan NikiSan over Waarom de beste trainer van het moment naar de naam Vincent Kompany luistert Jacques1963. Jacques1963. over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil petedonk petedonk over Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot" rinus michels rinus michels over Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij Andreas2962 Andreas2962 over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved