Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

Rurik Gislason, de IJslandse ex-international die inmiddels gestopt is en 38 jaar oud is, is aan een verrassende carrièreswitch begonnen. Hij is namelijk te zien in een nieuwe Netflix-productie. Van een move gesproken.

Rurik Gislason had een meer dan behoorlijke carrière, die ook even langs België passeerde: de IJslander verbleef een jaar op Neerpede, in het seizoen 2004-2005 alweer. Zijn profdebuut zou hij echter in eigen land maken, bij HK Kópavogur.

Daarna droeg hij de kleuren van Odense en FC Kopenhagen in Denemarken, en van Nürnberg en Sandhausen in Duitsland. In totaal kwam Gislason 53 keer uit voor IJsland en hij speelde onder meer het WK 2018 met zijn nationale ploeg.

Maar in 2020 zette Gislason een punt achter zijn loopbaan. Toen was hij amper 32 jaar oud. Daarna volgde een opvallende carrièreswitch: zo won hij onder meer de talentenshow Let's Dance (de Duitse versie van Dancing with The Stars.

Van Neerpede naar Netflix

Intussen leverden zijn uit rots gehouwen fysiek en zijn vikinguitstraling hem ook een rol op in een Netflix-productie. De voormalige Neerpede-jeugdspeler is namelijk te zien in de Duitse komedie Eat, Pray, Bark die sinds 1 april op het streamingplatform staat.



De populariteit van Rurik Gislason is na zijn voetbalcarrière ontploft: zijn uiterlijk bezorgde hem modellenwerk en het etiket van "sekssymbool". Op Instagram wordt hij intussen door meer dan 700.000 mensen gevolgd.