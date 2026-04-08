Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rurik Gislason, de IJslandse ex-international die inmiddels gestopt is en 38 jaar oud is, is aan een verrassende carrièreswitch begonnen. Hij is namelijk te zien in een nieuwe Netflix-productie. Van een move gesproken.

Rurik Gislason had een meer dan behoorlijke carrière, die ook even langs België passeerde: de IJslander verbleef een jaar op Neerpede, in het seizoen 2004-2005 alweer. Zijn profdebuut zou hij echter in eigen land maken, bij HK Kópavogur.

Daarna droeg hij de kleuren van Odense en FC Kopenhagen in Denemarken, en van Nürnberg en Sandhausen in Duitsland. In totaal kwam Gislason 53 keer uit voor IJsland en hij speelde onder meer het WK 2018 met zijn nationale ploeg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar in 2020 zette Gislason een punt achter zijn loopbaan. Toen was hij amper 32 jaar oud. Daarna volgde een opvallende carrièreswitch: zo won hij onder meer de talentenshow Let's Dance (de Duitse versie van Dancing with The Stars.

Van Neerpede naar Netflix

Intussen leverden zijn uit rots gehouwen fysiek en zijn vikinguitstraling hem ook een rol op in een Netflix-productie. De voormalige Neerpede-jeugdspeler is namelijk te zien in de Duitse komedie Eat, Pray, Bark die sinds 1 april op het streamingplatform staat.


De populariteit van Rurik Gislason is na zijn voetbalcarrière ontploft: zijn uiterlijk bezorgde hem modellenwerk en het etiket van "sekssymbool". Op Instagram wordt hij intussen door meer dan 700.000 mensen gevolgd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
IJsland
Rurik Gislason

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie'

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League

Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil

'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

Rode Duivel als opvolger van Simon Mignolet? Onder deze voorwaarde kan het plots wél

Ex-speler Club Brugge en Zulte Waregem bezorgt Wrexham én Clement koude douche

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs?

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Soloria Soloria over Euvrard hakt zware knopen door: vier (!) spelers uit de kern gezet bij Standard JaKu JaKu over Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist" Dirk1897 Dirk1897 over Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak" JaKu JaKu over Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer JaKu JaKu over 'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge' JaKu JaKu over Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken" JaKu JaKu over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' JaKu JaKu over Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League Supremepony Supremepony over 'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved