KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

AA Gent zet de aanval in op de Pro League en trekt naar de rechter in het dossier rond de competitiehervorming. De club start twee gerechtelijke procedures om haar gelijk af te dwingen, schrijft Het Nieuwsblad.

De Buffalo’s hadden liever een oplossing gevonden zonder juridische stappen, maar voelen zich naar eigen zeggen verplicht om in te grijpen. Binnen de club heerst het gevoel dat de Pro League te weinig rekening houdt met eerdere afspraken.

De kern van het conflict ligt bij de stemming van februari 2025, toen een volledig pakket aan hervormingen werd goedgekeurd. Volgens AA Gent maakten de quota voor U23-teams daar onlosmakelijk deel van uit en waren die cruciaal om een tweederdemeerderheid te behalen.

Nu die quota onder druk staan na tussenkomst van de Belgische Mededingingsautoriteit, vindt Gent dat het volledige akkoord opnieuw bekeken moet worden. De Pro League houdt echter vast aan het standpunt dat enkel de quota ter discussie staan, niet het competitieformat zelf.

Gent trekt naar de ondernemingsrechtbank én de Mededingingsautoriteit

AA Gent onderneemt daarom actie via twee kanalen: een procedure in kortgeding bij de ondernemingsrechtbank én een stap naar de Mededingingsautoriteit. Het doel is duidelijk: een terugkeer naar een competitie met zestien clubs en play-offs vanaf het seizoen 2027-2028.

Ondertussen lijkt het quasi zeker dat het seizoen 2026-2027 met achttien ploegen en zonder play-offs zal worden afgewerkt. Maar of dat format ook daarna standhoudt, blijft bijzonder onzeker.



Opvallend: ook andere topclubs zoals RSC Anderlecht en KRC Genk volgen de situatie met belangstelling. Zij zien een terugkeer naar zestien clubs mét play-offs wel zitten.