Waarom de beste trainer van het moment naar de naam Vincent Kompany luistert

Wie kan het Bayern München van Vincent Kompany tegenhouden? Niemand, zou je momenteel geneigd zijn te zeggen. Kompany viert op 10 april zijn 40e verjaardag op een moment dat hij misschien wel de beste trainer ter wereld is.

Pep Guardiola, Mikel Arteta, Carlo Ancelotti en hebben zeker het recht om te spreken. Maar het is Vincent Kompany die op dit moment misschien wel de beste coach ter wereld is.

We zouden dit kunnen staven met uitgebreide analyses, maar daar zou niet iedereen het mee eens kunnen zijn. Bepaalde factoren, zoals voorkeur voor een bepaalde club en tal van andere elementen, spelen namelijk een belangrijke rol.

Totaalvoetbal dat niet te stoppen is

Toch delen we enkele statistieken. Kompany zal met Bayern zijn tweede opeenvolgende Bundesliga-titel pakken en speelt totaalvoetbal dat alle analisten bekoort. Bayern heeft de beste aanval en de beste verdediging van de Bundesliga met 100 gescoorde en 27 tegendoelpunten in 28 wedstrijden. Het scoorde 34 keer in de Champions League en slikte 11 goals op het kampioenenbal.

De uitwedstrijd bij Real Madrid was de honderdste wedstrijd van Kompany op de bank van Bayern München. Zijn balans? 76 overwinningen, 13 gelijke spelen en 11 nederlagen. Hij pakte gemiddeld 2,41 punten per wedstrijd. Zijn ploeg scoorde 302 doelpunten en kreeg er 101 tegen. Wie doet beter?

Maar er is meer. Kompany is de eerste trainer van Bayern München die Real Madrid versloeg sinds Jupp Heynckes in 2012. Hij is ook de eerste trainer van Bayern München in 25 jaar die zegeviert in Santiago Bernabéu. Kompany laat zijn aanvallers verbluffende statistieken neerzetten en krijgt alleen maar lof van zij die het voetbal en zijn verrichtingen op de voet volgen. De lijst is erg lang en we kunnen wel nog even doorgaan, maar Kompany voldoet momenteel aan alle criteria om de beste coach ter wereld genoemd te worden.



— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

Onze landgenoot voldoet aan alle kenmerken van een moderne coach, die vooral liever één doelpunt meer scoort dan de tegenstander. "Nee, ik ben niet boos over dat tegendoelpunt, want we hebben er alles aan gedaan om er meer te scoren", vertelde hij aan Thierry Henry bij CBS Sports na de wedstrijd van gisteravond.

Zijn bescheidenheid, zijn uitstraling en zelfs zijn kledingstijl, die dinsdagavond de ronde deed op sociale media, passen perfect bij het charisma dat hij uitstraalt.

De Champions League om zijn status als beste coach te bevestigen?

Kompany verandert momenteel alles wat hij aanraakt in goud. Dat dachten ze ook in Burnley, waar Vince the Prince een seizoen met 101 punten in de Championship neerzette, voordat hij meteen uit de Premier League degradeerde. Dat was toen vooral te wijten aan een transferperiode die niet op het niveau was van het hoogste niveau van het Engelse voetbal.

Maar wanneer hij een kern heeft die aan zijn eisen voldoet, zoals bij Bayern, stuurt Kompany een niet te stoppen team het veld op dat momenteel heel Europa op zijn kop zet. Bayern zal de onbetwiste favoriet zijn voor de eindzege in de Champions League als het Real Madrid na de terugwedstrijd uitgeschakelt en zich kwalificeert voor de halve finales van het kampioenenbal.

De supporters van RSC Anderlecht en het voormalige bestuur van paars-wit zien het ondertussen met lede ogen aan. Kompany verliet na interne strubbelingen "in onderling overleg" het Lotto Park, ondanks dat hij de finale van de beker gehaald had met een selectie die over minder kwaliteit beschikte dan de huidige.

Voor de voormalige Rode Duivel waren het slechts enkele strubbelingen in zijn loopbaan. Vandaag de dag kan hij zichzelf met recht op de borst kloppen als een van de beste coaches ter wereld, zo niet de allerbeste. Als hij de opvolger wordt van Raymond Goethals, de enige Belgische coach die de Champions League won – met Marseille in 1993 – zou hij die status alleen maar meer in de verf zetten.