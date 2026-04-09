Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Voor het eerst heeft Marc Coucke op televisie openhartig gesproken over een bijzonder pijnlijk en persoonlijk moment uit zijn leven. In het programma 'Sergio in Italië' op VTM deelde de zakenman een verhaal dat hij jarenlang privé hield.

Hoewel hij bekendstaat om zijn succes als ondernemer en als voorzitter van RSC Anderlecht en mede-eigenaar van Pairi Daiza, draagt Coucke ook verborgen littekens met zich mee. In het programma sprak hij voor het eerst over het verlies van zijn eerste kind.

In het programma neemt chef Sergio Herman bekende gasten mee op culinaire ontdekkingstocht door Italië, onder meer in Emilia-Romagna. Maar naast gastronomie is er ook ruimte voor diepgaande en persoonlijke gesprekken.

Marc Coucke en zijn vrouw Nathalie verloren hun eerste kind

Tijdens zo’n moment van openheid vertelde Coucke over het drama dat hij samen met zijn vrouw Nathalie meemaakte. “We hebben ons eerste kind verloren. De baby was niet levensvatbaar en is kort na de geboorte overleden", vertelde hij.

Het koppel koos ervoor om dit verlies in alle intimiteit te verwerken. “We hebben een heel mooie begrafenis georganiseerd, met een klein wit kistje. Alleen mijn vrouw en ik waren aanwezig. We wilden niet dat onze ouders dat beeld zouden meedragen", vertelde hij.

De getuigenis kwam extra hard binnen omdat ook Sergio Herman een gelijkaardig verlies heeft meegemaakt. De chef verloor in 2017 zijn zoon Josha, kort voor de geboorte, wat voor een emotionele connectie zorgde tijdens het gesprek.





Hoewel het verlies hen altijd zal bijblijven, vonden Marc Coucke en zijn vrouw opnieuw geluk. Vandaag zijn ze de trotse ouders van twee dochters, Alisée en Chloé, en hebben ze hun leven opnieuw opgebouwd na het ingrijpende drama.