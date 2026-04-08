Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

RSC Anderlecht ging dit weekend zwaar onderuit tegen Club Brugge. Toch was er dit weekend ook reden tot juichen bij paars-wit. De vrouwenploeg won een belangrijk duel en de U17 won zelfs een prestigieus toernooi in Amsterdam.

Op paasmaandag won RSC Anderlecht de finale van de Olympia Future Cup met 2-0 van het mythische Real Madrid. Een prima resultaat voor paars-wit, dat ook de voorbije jaren al meermaals van zich liet spreken in Amsterdam.

Jeugd van RSC Anderlecht doet het goed op Future Cup

De prijs voor beste speler van het toernooi ging naar een talent van Neerpede waar we ongetwijfeld nog meer van zullen horen: Rami Lougmani, die onlangs zijn eerste profcontract ondertekende. Lougmani werd ook topschutter van het toernooi met vijf doelpunten.

Op weg naar de finale haalden ze uit bij paars-wit. Olympique Lyon (6-2), Bayer Leverkusen (2-0), Real Madrid (2-1) en Ajax Amsterdam (4-1) werden allen vlotjes geklopt. Indrukwekkend van de jonge paars-witte groep.

Maakt RSC Anderlecht zijn wederopstanding via Neerpede?

En dus ziet de toekomst er goed uit. Dat weet ook Chief Sports Tim Borguet: "Het is slechts een beginpunt, er blijft nog werk. Toch is deze overwinning symbolisch belangrijk", is hij heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.


"Ondanks een perceptie over Neerpede die niet strookt met de realiteit en de steeds grotere concurrentie van andere opleidingen in België zitten de beste spelers van 2009, 2010 en 2011 bij Anderlecht. De wederopstanding van Anderlecht zal via Neerpede gebeuren."

