'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie'

RSC Anderlecht zal komende zomer aanvallende versterking moeten binnenhalen. Een uitblinker uit de Eredivisie zou op het lijstje staan van paars-wit. Die heeft nu toegegeven dat er interesse in hem is en dat hij vooruit wil.

RSC Anderlecht is op zoek naar aanvallende versterking en wil die graag zo snel mogelijk ook in huis halen. Daartoe hadden ze met Younes Taha een interessante optie op het oog enkele maanden geleden al.

RSC Anderlecht wil Younes Taha in huis halen

Die lijkt nu ook effectief naar Anderlecht te kunnen gaan komen, want de speler zelf staat alvast open voor een vertrek. De rechterwinger kan naar verschillende landen, maar sluit daarbij België absoluut niet uit.

Taha is een 23-jarige rechtsbuiten die voor FC Groningen in de Eredivisie speelt. Taha wordt uitgeleend door FC Twente, waar hij vastligt tot midden 2027. Een transfer komende zomer zou daardoor misschien wel mogelijk kunnen zijn.

Buitenlandse kapers op de kust voor Younes Taha

Intrinsiek moet Taha komende zomer terugkeren naar Twente, maar hij lijkt klaar voor een stapje hogerop. Taha is aan een uitstekend seizoen bezig bij Groningen en zou dan ook heel wat geld kunnen opleveren.


Hij scoorde 4 doelpunten en gaf 8 assists in 28 wedstrijden in de Eredivisie. De Marokkaanse belofteninternational is volgens Transfermarkt momenteel al drie miljoen euro waard en stijgt daardoor maand na maand in waarde.

Meer nieuws

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

19:40
Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

19:20
Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

19:00
1
Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

17:20
Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League Analyse

Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League

18:40
1
'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

18:20
Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

17:40
Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

18:00
Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil

Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil

16:30
2
Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

16:00
'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

12:00
1
Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

13:30
Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

15:30
3
Ex-speler Club Brugge en Zulte Waregem bezorgt Wrexham én Clement koude douche

Ex-speler Club Brugge en Zulte Waregem bezorgt Wrexham én Clement koude douche

15:00
Rode Duivel als opvolger van Simon Mignolet? Onder deze voorwaarde kan het plots wél

Rode Duivel als opvolger van Simon Mignolet? Onder deze voorwaarde kan het plots wél

14:30
2
De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

09:30
19
Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

14:00
Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

11:20
1
Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer

Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer

12:40
1
Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

10:30
6
Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

12:20
Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

13:00
Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

07:20
Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen Analyse

Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen

11:40
Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

11:00
1
Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

10:00
24
Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

Laatste woord nog niet gezegd: Lommel wil naar Jupiler Pro League én langer door met absolute sterkhouder

09:00
1
Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

Club Brugge maakt er werk van en gaat rond tafel zitten met ... Hans Vanaken

08:05
6
'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

08:41
11
Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

Voetbalwereld in rouw: bondscoach overleden

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

07:00
Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

Vincent Kompany kwam, zag en overwon in Madrid: dit heeft hij er over te zeggen

07:45
4
De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

20:40
2
'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

07:00
9
🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

22:30
6
Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs? Analyse

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs?

06:00
3

