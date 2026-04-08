'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie'

RSC Anderlecht zal komende zomer aanvallende versterking moeten binnenhalen. Een uitblinker uit de Eredivisie zou op het lijstje staan van paars-wit. Die heeft nu toegegeven dat er interesse in hem is en dat hij vooruit wil.

RSC Anderlecht is op zoek naar aanvallende versterking en wil die graag zo snel mogelijk ook in huis halen. Daartoe hadden ze met Younes Taha een interessante optie op het oog enkele maanden geleden al.

Die lijkt nu ook effectief naar Anderlecht te kunnen gaan komen, want de speler zelf staat alvast open voor een vertrek. De rechterwinger kan naar verschillende landen, maar sluit daarbij België absoluut niet uit.

Taha is een 23-jarige rechtsbuiten die voor FC Groningen in de Eredivisie speelt. Taha wordt uitgeleend door FC Twente, waar hij vastligt tot midden 2027. Een transfer komende zomer zou daardoor misschien wel mogelijk kunnen zijn.

Buitenlandse kapers op de kust voor Younes Taha

Intrinsiek moet Taha komende zomer terugkeren naar Twente, maar hij lijkt klaar voor een stapje hogerop. Taha is aan een uitstekend seizoen bezig bij Groningen en zou dan ook heel wat geld kunnen opleveren.



Hij scoorde 4 doelpunten en gaf 8 assists in 28 wedstrijden in de Eredivisie. De Marokkaanse belofteninternational is volgens Transfermarkt momenteel al drie miljoen euro waard en stijgt daardoor maand na maand in waarde.