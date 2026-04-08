Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

RSC Anderlecht ging met de billen bloot bij Club Brugge. En zo lijkt het nu al een Champions' Play-offs op twee snelheden te gaan worden. Hoeveel punten laten Union en Club Brugge dit seizoen liggen tegen de rest? En wat met paars-wit?

Club Brugge was omnipresent in de eerste helft tegen RSC Anderlecht. En zo schoot er niet veel meer over van de hoerastemming bij paars-wit vooraf. Die hadden in de reguliere competitie nog 4 op 6 gepakt tegen blauw-zwart en ook op Jan Breydel een punt gepakt.

Anderlecht superzwak tegen Club Brugge

In de play-offs werden ze in de eerste helft echter weggespeeld, wat bij onder meer Radja Nainggolan en Stijn Stijnen tot erg stevige uitspraken leidde over hoe vernederend en beschamend het allemaal wel niet was.

"Als Club Brugge voetbalt zoals in die 45 minuten, dan hebben we de kampioen aan het werk gezien", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Of ze dat kunnen? Blijkbaar niet, want het gevolg was er in de tweede helft, al kwamen er veel factoren samen kwamen."

Tweede helft van Club Brugge veel minder

"Een fantastische start met fantastisch voetbal tegen een superzwak Anderlecht. Ze waren niet voorbereid op wat komen ging en waren misschien in slaap gewiegd door het feit dat ze de laatste keer hun voet naast Brugge hadden kunnen zetten."

"Het was fantastisch voetbal, het beste wat een Belgische ploeg kan aantikken. Dat je in de tweede helft zo terugzakt is toch iets wat je niet kan wegvegen. Club Brugge deed niets meer en de 4-2 was toch nog belangrijk."