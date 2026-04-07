Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

RSC Anderlecht ging op speeldag 1 van de Champions' Play-off meteen onderuit op bezoek bij Club Brugge. De 4-2 lijkt mee te vallen qua resultaat, maar tactisch was het niet goed. Zeker de eerste helft speelde paars-wit een slechte wedstrijd.

"Ik vind dat Anderlecht is afgeslacht. Vernederd", opende Angel Redondo de debatten in Ongefilterd. Waarop Radja Nainggolan meteen inpikte: "Ik heb de eerste helft heel aandachtig bekeken en ik vond Anderlecht heel zwak."

Het was dramatisch wat RSC Anderlecht op de mat bracht

"Zelfs soms dramatisch. Ze vonden geen oplossingen. Bij Club Brugge was het meteen mes op de keel, Anderlecht was na twee seconden altijd de bal opnieuw kwijt. Het resultaat valt nog mee, maar als je de match bekijkt ..."

"Club Brugge zette de handrem op in de tweede helft. Na de 3-0 hadden ze het gevoel dat het te makkelijk werd", aldus Nainggolan. Tot de 55e minuut had Club Brugge de match echt héél stevig in handen, zag ook Stijn Stijnen.

Te grote ruimtes tussen de lijnen bij RSC Anderlecht

"Het was hetzelfde als de eerste helft. De eerste helft was vernederend. Het was niet enkel een laag blok, maar de ruimte tussen de linies was gewoon te groot. Als je ziet hoe Sabbe, Onyedika en Vanaken tussen middenveld en verdediging kwamen ..."

"Het was ook een tactisch probleem. Ze hadden er totaal geen antwoord op", aldus Stijnen. Dat Bertaccini en Hazard als twee spitsen stonden te kijken hoe Mechele en Ordonez inspeelden was ook volgens Olivier Deschacht ongezien.