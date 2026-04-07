Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht ging op speeldag 1 van de Champions' Play-off meteen onderuit op bezoek bij Club Brugge. De 4-2 lijkt mee te vallen qua resultaat, maar tactisch was het niet goed. Zeker de eerste helft speelde paars-wit een slechte wedstrijd.

"Ik vind dat Anderlecht is afgeslacht. Vernederd", opende Angel Redondo de debatten in Ongefilterd. Waarop Radja Nainggolan meteen inpikte: "Ik heb de eerste helft heel aandachtig bekeken en ik vond Anderlecht heel zwak."

Het was dramatisch wat RSC Anderlecht op de mat bracht

"Zelfs soms dramatisch. Ze vonden geen oplossingen. Bij Club Brugge was het meteen mes op de keel, Anderlecht was na twee seconden altijd de bal opnieuw kwijt. Het resultaat valt nog mee, maar als je de match bekijkt ..."

"Club Brugge zette de handrem op in de tweede helft. Na de 3-0 hadden ze het gevoel dat het te makkelijk werd", aldus Nainggolan. Tot de 55e minuut had Club Brugge de match echt héél stevig in handen, zag ook Stijn Stijnen.

Te grote ruimtes tussen de lijnen bij RSC Anderlecht

"Het was hetzelfde als de eerste helft. De eerste helft was vernederend. Het was niet enkel een laag blok, maar de ruimte tussen de linies was gewoon te groot. Als je ziet hoe Sabbe, Onyedika en Vanaken tussen middenveld en verdediging kwamen ..."

"Het was ook een tactisch probleem. Ze hadden er totaal geen antwoord op", aldus Stijnen. Dat Bertaccini en Hazard als twee spitsen stonden te kijken hoe Mechele en Ordonez inspeelden was ook volgens Olivier Deschacht ongezien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Radja Nainggolan
Stijn Stijnen

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 2-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 0-5 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 0-2 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet" pief pief over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken pief pief over Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar M.Suarez M.Suarez over 🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal Vital Verheyen Vital Verheyen over Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak pi sn pi sn over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved