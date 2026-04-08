'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

RSC Anderlecht verloor op bezoek bij Club Brugge en staat daardoor voor erg belangrijke weken. Thuis tegen KAA Gent, op bezoek bij KV Mechelen en op bezoek bij STVV kunnen hun play-offs gemaakt of gekraakt worden.

RSC Anderlecht staat na één speeldag in de Champions' Play-offs nog altijd zesde en laatste. De kloof met STVV is zeven punten, het verschil met Gent en Mechelen twee eenheden. Werk aan de winkel dus voor paars-wit.

Camara haalt KAA Gent niet, wat met Mechelen?

Zondag komt KAA Gent over de vloer in het Lotto Park, daarna wachten verplaatsingen naar Mechelen en STVV. Met 9 op 9 is zelfs de derde plaats plots weer mogelijk, met 0 op 9 lijkt het seizoen al voorbij voor paars-wit.

De realiteit zal vermoedelijk ergens tussen beiden liggen. En dus is ook de vraag welke spelers Jérémy Taravel tussen de lijnen zal kunnen brengen. Ilay Camara zou een meerwaarde kunnen betekenen, als hij fit is.

Nieuwe domper voor Taravel en Camara

Afgelopen paasmaandag werd hij bij Anderlecht vervangen door Sardella. Camara had wat last en de vraag was meteen of hij ook de volgende wedstrijden van paars-wit zou moeten gaan missen. Het ziet er niet al te goed uit.



La Dernière Heure weet dat de blessure weliswaar niet ernstig is, maar dat hij toch ook het duel tegen KAA Gent zal moeten missen. Vroeger dan tegen Mechelen moeten we hem niet terug verwachten in de kern. Ook de voorbije wedstrijden ontbrak hij al.