Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Sébastien Dewaest hangt op het einde van het seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Francs Borains heeft dat nieuws officieel aangekondigd. De verdediger heeft inmiddels teruggeblikt op zijn carrière. En ook op wie volgens hem dan wel de beste trainer ooit was.

Met meer dan 400 profwedstrijden op de teller (waarvan 30 in Europees verband) was Sébastien Dewaest bij Francs Borains de verpersoonlijking van ervaring. Alleen kwam hij sinds december niet meer in actie en nu is het einde verhaal.

Dewaest blikt terug op zijn carrière

De ex-verdediger van onder meer Charleroi, Genk en OH Leuven hangt na dit seizoen dan ook de schoenen aan de haak. En dus was het tijd om ook even terug te blikken op een erg interessante carrière die hij heeft gekend.

"Ik haat onrecht en ik ben altijd heetgebakerd geweest, zeker op training wanneer ik een partijtje verloor. Maar ik ben altijd respectvol gebleven. Ik heb vaak gezegd wat ik dacht, en dat wordt vandaag niet altijd geapprecieerd."

Philippe Clement de beste coach voor Dewaest?

Philippe Clement beschouwt hij als de beste trainer uit zijn carrière "Menselijk klikte het supergoed tussen ons. Hij slaagde er echt in om het beste uit mij te halen, maar ook uit al mijn ploegmaats van toen. Wanneer de match in het weekend eraan kwam, speelden we met twee vingers in de neus omdat we op alle mogelijkheden waren voorbereid."



"Hij zei: 'Die speler, die speelt zo; en die infiltreert zo, zo, zo'. Daaraan werkte je doorheen de week. En wanneer je aan de match begon, was het exact zo. We waren hypervoorbereid, het was ongelooflijk", besluit Dewaest tegen Le Soir.