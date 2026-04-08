Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sébastien Dewaest hangt op het einde van het seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Francs Borains heeft dat nieuws officieel aangekondigd. De verdediger heeft inmiddels teruggeblikt op zijn carrière. En ook op wie volgens hem dan wel de beste trainer ooit was.

Met meer dan 400 profwedstrijden op de teller (waarvan 30 in Europees verband) was Sébastien Dewaest bij Francs Borains de verpersoonlijking van ervaring. Alleen kwam hij sinds december niet meer in actie en nu is het einde verhaal.

De ex-verdediger van onder meer Charleroi, Genk en OH Leuven hangt na dit seizoen dan ook de schoenen aan de haak. En dus was het tijd om ook even terug te blikken op een erg interessante carrière die hij heeft gekend.

"Ik haat onrecht en ik ben altijd heetgebakerd geweest, zeker op training wanneer ik een partijtje verloor. Maar ik ben altijd respectvol gebleven. Ik heb vaak gezegd wat ik dacht, en dat wordt vandaag niet altijd geapprecieerd."

Philippe Clement beschouwt hij als de beste trainer uit zijn carrière "Menselijk klikte het supergoed tussen ons. Hij slaagde er echt in om het beste uit mij te halen, maar ook uit al mijn ploegmaats van toen. Wanneer de match in het weekend eraan kwam, speelden we met twee vingers in de neus omdat we op alle mogelijkheden waren voorbereid."


"Hij zei: 'Die speler, die speelt zo; en die infiltreert zo, zo, zo'. Daaraan werkte je doorheen de week. En wanneer je aan de match begon, was het exact zo. We waren hypervoorbereid, het was ongelooflijk", besluit Dewaest tegen Le Soir.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk
Philippe Clément

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Soloria Soloria over Euvrard hakt zware knopen door: vier (!) spelers uit de kern gezet bij Standard JaKu JaKu over Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist" Dirk1897 Dirk1897 over Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak" JaKu JaKu over Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer JaKu JaKu over 'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge' JaKu JaKu over Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken" JaKu JaKu over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' JaKu JaKu over Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League Supremepony Supremepony over 'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved