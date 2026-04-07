Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Sébastien Dewaest hangt op het einde van het seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Francs Borains heeft dat nieuws officieel aangekondigd. De verdediger kwam sowieso al een paar maanden niet meer in de plannen van het team voor.

Met meer dan 400 profwedstrijden op de teller (waarvan 30 in Europees verband) was Sébastien Dewaest bij Francs Borains de verpersoonlijking van ervaring. Alleen kwam hij sinds december niet meer in actie.

Fysieke kwaaltjes achtervolgden Sébastien Dewaest de voorbije maanden

Door enkele fysieke kwaaltjes heeft de voormalige verdediger van Charleroi en Genk beslist ermee te stoppen. Dit seizoen wordt zo meteen ook zijn laatste in het profvoetbal, zo maakte Francs Borains bekend.

Zijn contract in de Borinage loopt af en Sébastien Dewaest zal dus niet verlengen. Francs Borains wordt daarmee zijn laatste club, waarna hij zich op bijna 35-jarige leeftijd zal richten op zijn carrière na het voetbal.

Dewaest zaterdag in de bloemetjes gezet door Francs Borains

Dewaest laat een carrière achter zich die bol stond van grinta, stevige duels en ingrepen met persoonlijkheid. Felice Mazzù maakte hem bovendien meermaals aanvoerder. Hij kende ook twee buitenlandse passages: bij Toulouse en in de Cypriotische competitie.





Om afscheid van hem te nemen, spreken de supporters af op zaterdag 11 april voor de wedstrijd van Francs Borains tegen Genk U23 (gecoacht door zijn voormalige ploegmaat... en trainer Igor De Camargo). Daarna volgt er een huldiging.