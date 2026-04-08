'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

Bij KRC Genk zou het wel eens een drukke transferzomer kunnen gaan worden. Daarbij wordt ook zeker gekeken naar Kos Karetsas. De jonge Griek zou wel eens voor een transferrecord kunnen gaan zorgen, zoveel is stilaan duidelijk.

Kos Karetsas staat op de radar van verschillende teams. En dus lijkt het voor Genk en Karetsas zelf vooral zaak om te kijken voor welk team hij zal gaan kiezen. Qua marktwaarde is hij ondertussen de absolute topper van de Jupiler Pro League geworden.

PSG, Chelsea, Real Madrid en nu ook Manchester United in de running voor Karetsas

En alle topclubs zien ook heil in hem. Real Madrid was al geïnteresseerd en ook PSG en Chelsea zijn al op de proppen gekomen voor hem. En daar mag nu ook ... Manchester United aan toegevoegd worden, zo lijkt het.

Op clubkanalen van supporters en kenners van Manchester United wordt de interesse van The Mancunians in Karetsas steeds luider genoemd. Daarmee lijken ook zij er de jonge Griek heel erg snel willen gaan bijhalen in de kern.

Absoluut transferrecord op komst voor Karetsas en Genk?

Op dit moment staat het transferrecord van KRC Genk op naam van Tolu Arokodare. Voor hem werd vorig seizoen zo'n 26 miljoen euro betaald door Wolverhampton Wanderers. Verwacht mag worden dat dat record nu zal sneuvelen.



Het opbod tussen de topclubs kan daarbij zeker helpen. Benieuwd wie hem uiteindelijk in huis zal halen, want het zal een héél drukke en pittige transferzomer worden.