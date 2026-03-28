'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

KRC Genk heeft naast de Champions' Play-offs gegrepen. En dus is de vraag wat dat zal gaan betekenen voor de marktwaardes van de spelers. Hier en daar worden dan ook spelers van Genk stilaan het hof gemaakt.

Uiteraard is er veel aandacht voor Kos Karetsas. De jonge Griek heeft de clubs voor het uitkiezen en kan naar werkelijk elke grote competitie als hij dat zou willen. Maar hij is niet de enige speler in de belangstelling van de topclubs.

Vier topspelers staan in de kijker bij Genk

Volgens SportsMole volgen zowel PSG als Chelsea namelijk niet enkel Kos Karetsas, maar ook nog drie andere spelers van KRC Genk. Dat zou betekenen dat er een vierdubbele slag geslagen kan worden in de CEGEKA-Arena.

🇧🇪 Matte Smets (CB)

🇪🇨 Yaimar Medina (LB)

🇲🇦 Zakaria El Ouahdi (RB)

🇬🇷 Konstantinos Karetsas (AM)



Het medium spreekt van aandacht in Matte Smets, Yaimar Medina en Zakaria El Ouahdi naast de logische interesse in Kos Karetsas. Daardoor wordt het mogelijk druk in Genk, want iedereen lijkt er de topspelers bij te willen.

Wie gaat er aan de haal met topspelers KRC Genk?

Naast PSG en Chelsea zijn er nog ploegen die interesse tonen in minstens een van de vier spelers. Of er een team is dat ze allemaal zal kunnen wegkapen? Dat lijkt weer een moeilijke zaak, ook gezien de marktwaardes van allen.





Maar het zou wel een voordeel kunnen zijn om verschillende spelers in huis te halen die elkaar al kennen, om ze zo sneller te kunnen inpassen in het raderwerk van een nieuwe club. Het zou wel eens een interessante zomer kunnen worden ...