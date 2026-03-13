Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

De marktwaardes van de spelers in de Jupiler Pro League swingen de pan uit. Met de nieuwste update zijn een aantal onder hen meer waard dan ooit. We mogen ons opmaken voor de heetste transferzomer ooit, toch?

De nieuwe marktwaardes swingen de pan uit, zoveel is duidelijk. Kos Karetsas is de nieuwe leider als we de cijfers van Transfermarkt een keertje goed onder de loep nemen. HIj is in waarde liefst zeven miljoen euro gestegen en is nu 35 miljoen euro waard.

Kos Karetsas van KRC Genk zorgt voor absoluut record

Zijn waarde was tot dusver 28 miljoen euro, maar hij is dus gestegen naar 35 miljoen euro. Dat is een record voor hem én de nummer één op dit moment in de vaderlandse competitie, maar ook meteen een absoluut record all-time in de Belgische competitie.

En hij is niet de enige die records breekt. Ook Club Brugge maakt heel wat indruk met de marktwaardes van hun spelers. Zo is Joel Ordonez nu 33 miljoen euro waard -- ook hij komt van 28 miljoen euro en heeft op die manier vijf miljoen extra waarde.

Ook Club Brugge en Nathan De Cat in de etalage

De kans dat hij voor nog meer geld zal verkocht worden is wel realistisch te noemen. Met Stankovic (van 15 naar 25 miljoen euro), Raphael Onyedika (van 20 naar 23 miljoen euro), Carlos Forbs (van 15 naar 18 miljoen euro) en Joaquin Seys (van 15 naar 17 miljoen euro) doet blauw-zwart het in de breedte goed.



Nathan De Cat is de sterkste stijger bij Anderlecht. Hij is van 17 naar 25 miljoen euro gegaan volgens de nieuwste cijfers van Transfermarkt. Met Anan Khalaili en Promise David staan er ook twee spelers van Union SG in de top-10.