De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

Nog twee speeldagen en we weten op 22 maart rond 20.30 uur welke ploegen dit seizoen allemaal de Champions' Play-offs zullen halen. Hoeveel punten zijn daar historisch gezien voor nodig?

De strijd om de play-offs was niet altijd even eenduidig. Er is het coronajaar geweest, waarin geen play-offs werden afgewerkt. Daarna speelden we ook nog een paar seizoenen met achttien ploegen in eerste klasse, met 34 speeldagen en amper vier teams in play-off 1. En er was ooit een seizoen met maar 28 speeldagen door een failliet.

Op die manier kunnen we niet anders dan een paar zaken uit de vergelijkingen te halen. We hebben qua aantal benodigde punten voor de Champions’ Play-offs dus enkel gekeken naar de jaren waarin er 30 wedstrijden waren in de reguliere competitie.

Hoeveel punten zijn historisch gezien nodig om de top-6 te halen?

Als we de punten van de voorbije jaren op dat gebied bekijken, dan zijn we voorlopig niet echt op weg naar een hoogterecord. Twee keer haalde het nummer zes uit dertig wedstrijden namelijk niet minder dan 51 punten.

Het laagterecord is 43 punten, vorig jaar was het ook ‘amper’ 45 punten – het maximum dat Gent nog kan halen als het zijn laatste twee wedstrijden wint. Toch wel opvallende resultaten als we het dus vergelijken met de geschiedenis van de play-offs.

Zijn we op weg naar een laagterecord met KAA Gent & co?

Uiteraard is ook het nummer zeven van belang, want zonder een sterke nummer zeven zijn er minder punten nodig voor het nummer zes om nog steeds de play-offs te bereiken. Doorheen de jaren bekeken had het nummer zes gemiddeld 47,18 punten en het nummer zeven 45 punten op de kop.





Slotsom: dit seizoen zou je met dat gemiddelde er zeker bij zijn in de top-6. Het was dus geen topseizoen van de (brede) middenmoot, maar daarvoor hadden we in se natuurlijk geen cijfers nodig. Wie gaat het halen? Dat zien we de komende dagen.